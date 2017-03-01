他踢爆鄭成功祖廟成登革熱溫床 卻遭網友嗆翻！

2017-03-01 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕「國姓爺」鄭成功率軍驅逐荷蘭人，建立在台政權，死後其子鄭經為祭祀他及母親董氏，在現今台南市中西區忠義路二段設有鄭成功祖廟，並被臺南市列為三級古蹟。今日下午台聯黨南市黨部主委陳昌輝踢爆，祖廟前的「成功井」因欠缺管理，變成了登革熱病媒蚊孳生的溫床，他將影片貼上爆料公社後，網友卻不領情，反嗆自己能解決的問題，貼網用意何在，質疑是在為選舉炒作、作秀。

陳昌輝下午在爆料公社中張貼一段影片並貼文表示「直擊位於台南市忠義路二段的三級古蹟『鄭成功祖廟』竟成為蚊蟲孳生的大本營，顯然登革熱防治工作出紕漏！堂堂的百年古蹟老井，裏頭滿佈『孑孓蚊蟲卵』，成為蚊疫的大培養皿！」

透過影片可見陳昌輝坐在古井旁，打開古井孔蓋後表示「看起來很久都沒人來整理，裡面孑孓孳生相當多，這應該要做一個改善，看是要換水，還是要養魚在井裡」，古井內壁雜草叢生，水面髒汙孑孓橫生。

貼文一出，看到影片的網友反應兩極，有網友表示「定期丟顆肥皂下去就可以了」、「雖然有加蓋，但影片很明顯有看到縫，蚊子應該是從那下去的！必（畢）竟是古蹟的古井養魚下去吃應該是可以！」更有網友擔心地表示「赤崁樓那口井也要看一下，多年以前去看時透明蓋子下還有水珠凝結應該有水積少成多」。

但大部分網友不領情，認為陳昌輝是因選舉到了刻意炒作，留言嗆聲「身為民意代表，明明有解決問題的能力，偏偏選擇在這邊爆料，不知道是搏版面呢」、「直接處理就沒曝光率了，沒曝光率接下來怎麼選」、「選舉又要到了，政治人物拿爆料公社當曝光作秀的舞臺感覺不是很好，有問題應該去找管理員，拍片很沒用欸！」

鄭成功祖廟前的「成功井」是創建時的遺跡，相傳2007年重新開挖時，在井底取出十七世紀的砲彈，並有五條泉水湧出，井內小魚群聚，而『見井生財』是遇水則發的意思，另有一說鄭成功過去曾飲用過這口古井。