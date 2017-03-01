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相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助

禽流感疫情仍警張，各項防疫工作依舊執行。圖為示意圖。（記者林國賢攝）

2017-03-01  17:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近來遭受H7N9禽流感病毒威脅，不但得實施禁宰禁運控制疫情，昨日更傳出有台商病逝。國家衛生研究院感染症研究組特聘研究員蘇益仁表示，國內防疫不能只靠中國官方公布的數字，直言「你相信他們的報告嗎？」強調檢疫人員必須親自前往中國實際了解，對防疫才有幫助。

根據《民報》報導，蘇益仁指出，目前H7N9禽傳人已造成300多人死亡，病例皆發生在中國南方，與台灣距離相近，且雙方民眾往來頻繁，對此要格外小心。

蘇益仁表示，即使H7N9現階段還不會人傳人，但防疫視同作戰，必須提前準備因應，他強調，疾管署防疫不能只靠中國官方公布的數字，而是得親自到當地了解，並同時備妥疫苗和藥物。

蘇益仁認為，中國禽流感的病例雖然不斷增加，但實際情況可能更加嚴重，直言「你相信他們的報告嗎？」提到當年就是因為中國試圖掩蓋SARA，讓全球對中國的疫情掌握打了折扣。

蘇益仁建議，疾管署應組團赴中國了解實際情況，或是看要怎麼和中國相關單位保持密切聯繫，並對經商旅遊往來的民眾加強監控，有發燒情況就確實隔離。他提到，目前國內已有藥廠研發出H7N9疫苗，但尚在臨床測試階段，呼籲政府應提供協助讓疫苗盡快完成，否則若等到中國疫情失控，「台灣絕對逃不掉」。

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