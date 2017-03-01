慈愛慢飛天使成立「襪子工坊」 交出首筆訂單

2017-03-01 17:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓孩子能永續工作，慈愛智能發展中心經過多年努力，「襪子工坊」總算於今年2月1日大年初五啟用開工，要讓慈愛智能中心成為「社會企業」，讓慢飛天使能永續就業，不用再靠別人。

慈愛智能發展中心8年前就規劃要成立「襪子工坊」，希望能為「社會企業」，讓不容易在外找到工作的慢飛天使們，一生的工作無虞，同時，慈愛可藉著「襪子工坊」的正常營運，減少對外募款，甚至努力成為有盈餘的企業。

但是「襪子工坊」需要廠房、機器，而不管是廠房和機器都需要錢，慈愛「心有餘而力不足」，致此一規劃案一直停留在募款階段，但是仍持續從事買進彰化社頭地區生產的襪子，再由慢飛天使們進行包裝。

直到103年開始，有許多愛心社團及人士共捐出了110萬元，提振了慈愛的士氣，開始購買機器，而土地也有愛心人士低價出租，學生的家長則用非常低的價格協助興建廠房，但因為慈愛的經費還是不足，因此廠房也慢慢蓋，甚至蓋了一年還未蓋好 ，因為只有一台機器也無法運作。

年初有基金會捐出50萬要協助慈愛買機器，慈愛智能發展中心主任陳宏仁表示，慈愛已有能力買2台機器，「襪子工坊」可以開始運作，在經過多次的機器運轉測試後，於今年2月1日正式開工。

陳宏仁表示，最近還有一家公司捐了一台機器，讓慈愛有了第3台機器，正常情況下，2台機器一天可生產200雙襪子，3台可以躍升成400多雙，而原本規劃是4台，屆時還要再繼續籌募，才能讓工坊運作正常。

陳宏仁指出，過去原本就有曉明中學的訂單，「襪子工坊」成立了，慈愛收到首張800雙的訂單，但因為剛開始運作，且只有2台機器在動，最後交出714雙，對慈愛是很大的鼓勵，認為一旦4台全到齊，將可達到訂戶需要。

為吸引更多的民眾下訂單，陳宏仁表示，他們可以為客人量身訂作，在襪子印上民眾的姓名，但必須是多雙皆同一人名字，民眾可以認購捐贈給他人。

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