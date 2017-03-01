慈愛慢飛天使成立「襪子工坊」 交出首筆訂單
〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓孩子能永續工作，慈愛智能發展中心經過多年努力，「襪子工坊」總算於今年2月1日大年初五啟用開工，要讓慈愛智能中心成為「社會企業」，讓慢飛天使能永續就業，不用再靠別人。
慈愛智能發展中心8年前就規劃要成立「襪子工坊」，希望能為「社會企業」，讓不容易在外找到工作的慢飛天使們，一生的工作無虞，同時，慈愛可藉著「襪子工坊」的正常營運，減少對外募款，甚至努力成為有盈餘的企業。
但是「襪子工坊」需要廠房、機器，而不管是廠房和機器都需要錢，慈愛「心有餘而力不足」，致此一規劃案一直停留在募款階段，但是仍持續從事買進彰化社頭地區生產的襪子，再由慢飛天使們進行包裝。
直到103年開始，有許多愛心社團及人士共捐出了110萬元，提振了慈愛的士氣，開始購買機器，而土地也有愛心人士低價出租，學生的家長則用非常低的價格協助興建廠房，但因為慈愛的經費還是不足，因此廠房也慢慢蓋，甚至蓋了一年還未蓋好 ，因為只有一台機器也無法運作。
年初有基金會捐出50萬要協助慈愛買機器，慈愛智能發展中心主任陳宏仁表示，慈愛已有能力買2台機器，「襪子工坊」可以開始運作，在經過多次的機器運轉測試後，於今年2月1日正式開工。
陳宏仁表示，最近還有一家公司捐了一台機器，讓慈愛有了第3台機器，正常情況下，2台機器一天可生產200雙襪子，3台可以躍升成400多雙，而原本規劃是4台，屆時還要再繼續籌募，才能讓工坊運作正常。
陳宏仁指出，過去原本就有曉明中學的訂單，「襪子工坊」成立了，慈愛收到首張800雙的訂單，但因為剛開始運作，且只有2台機器在動，最後交出714雙，對慈愛是很大的鼓勵，認為一旦4台全到齊，將可達到訂戶需要。
為吸引更多的民眾下訂單，陳宏仁表示，他們可以為客人量身訂作，在襪子印上民眾的姓名，但必須是多雙皆同一人名字，民眾可以認購捐贈給他人。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助
- 感動！白沙屯媽祖婆進香 信眾自發性掃炮屑
- 省水撇步在這裡！新北板新林口、桃、竹今起一階限水
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 透視北京》習近平將清洗胡錦濤時期的對台系統
- 中山公園去銅像 宜市：非關政治
- 內政部推老屋重建 葉俊榮：絕非為特定個案
- 郭書瑤起乩頭受罪 晃到想吐
- 堀北當初嫁他嚇壞眾人 交往0天閃婚很經典
- NBA》卡特猛烈肘擊布克 與太陽發生衝突遭驅逐（影音）
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 三星再出包？傳緊急召回18奈米製程記憶體模組
- 不服減媒20％行政訴訟被駁 台塑：台灣沈淪
- 美國優先！ 川普：我的工作不是代表全世界
- 挺同反同來對話 陳建仁要全邀來談
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 經典賽》台熱身賽首抱蛋 宋家豪是亮點
- 保戶個資外洩？ 元大人壽：配合檢方調查
- 蔡正元砲轟馬英九 徐巧芯：黨內互打已是老套
- 楊一展遇小隻女 劈腿送上「紳士腳」
- 暴龍雙槍剩他 德羅森用絕殺解悶
- 蔡政府推轉型正義 國民黨：轉移執政無能焦點
- 江蕙被控25年前當小三 曹西平心疼「成名的代價」
- 三大法人賣超42億 外資賣超38億
- 早安少女組。17’登寶島握手 5成員10日旋風訪台
- 又見恐怖情人！ 醉男持菜刀恫嚇女友
- 怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
- 地理眼》三鶯部落，從抗爭與訴求之間看見家的想像
- 中職隊比台灣隊強? 鄭凱文高EQ接招
- 綠葉男星和樂擁3女是假象 老大不爽小四已久
- 四都2月移轉增逾3成 今年房市交易可望觸底反彈
- NBA》柯瑞三分陷低潮 沃爾19助攻率巫師賞勇士第10敗
- 小檔案 冬山火車站
- 海倫清桃鬧劇未完 前夫鬧場新歡撇戀情
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 大貨車翻車 撞進加油站
- MLB》小將林子偉熱身賽再登場 1打數遭三振
- 這算什麼道歉？ 法官協會：仍應撤換張靜
- 內鬨！司機怨公司政策 Uber執行長爆粗口、甩門
標題：慈愛慢飛天使成立「襪子工坊」 交出首筆訂單
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email