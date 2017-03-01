賀陳旦不認國道客運變貴了 強調只是取消促銷

2017-03-01 17:06

［記者謝武雄／桃園報導］春節過後，許多國道客運紛紛調漲價格；對此，交通部長賀陳旦今天受訪時強調，這點一定要澄清，這不是客運業者漲價，因為這是業者在原來核定的票價範圍內，針對某些時段作優惠，如今它們只是把部分優惠減少或取消，未來，政府對於基本「車公里」票價訂定會嚴格把關。

賀陳旦今天視察桃捷公司營運，對於媒體問及國道客運陸續漲價票價的情況時表示，客運票價都是依照政府訂的「車公里」來訂定票價，以往業者為了促銷、開拓客源而提出降價的作法，交通部樂於見到這種做法，如今由於各方面的因素，業者把部分優惠減少或取消，無法照顧這麼多客源，交通部也尊重業者商業上決定，但屬於票價計算公式核心的「車公里」成本計算上，在現有勞動條件、油價，並考量消費者不願漲價的期待，交通部會嚴格把關。