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智慧城市調查 基隆非六都第3名

基隆市建置Keelung City Wi-Fi，海洋廣場等地可免費使用，提高上網速度。（記者盧賢秀攝）

2017-03-01  16:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕遠見雜誌今天（1）公布「智慧城市大調查」，基隆市在非6都的16縣市中排名第3，其中上網速度的評比中，在22縣市中位居第1。市長林右昌說，是鼓勵、也是激勵，顯示基隆2年來推動智慧城市已累積相當的基礎，未來市府團隊將持續努力，提升在地居民的幸福感。

「2017第三屆遠見智慧城市大調查」由台北市、新北市分居第1、第2名，基隆排名第7，在非6都的16縣市中，基隆市則獲得第3名，僅次於台東縣與新竹市。

其中在〈基礎建設〉的項目，今年是以各縣市建置的無線上網熱點、熱區數目、行動下載網速、與民眾實際利用政府Wi-Fi共四大指標列入統計。結果基隆市在22縣市中獲得第3名，僅次於連江縣、嘉義市，而在上網速度的評比中，基隆市更在22縣市中位居第1。

研考處指出，基隆市於去年6月建置Keelung City Wi-Fi，市民及觀光客只要進入海洋廣場、基隆廟口愛四路、文化廣場、市民廣場、基港大樓等區域，就能免費使用，提供超過30Mbps的上下行頻寬，實測甚至可達到超過100Mbps的高速上網頻寬，也因此能在上網速度評比，獲得肯定。

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