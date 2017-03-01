瑞穗鮮乳今漲6％ 義美、味全暫無調漲計畫

統一集團今天表示，瑞穗鮮乳今起調漲4～6％。（圖擷取自瑞穗鮮乳臉書）

2017-03-01 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕統一集團今天證實，瑞穗鮮乳今起調漲4～6％，至於其他鮮乳業者，義美食品、味全都強調，目前沒有漲價計畫。

統一集團今表示，為提供友善飼養環境、提高產品品質，2月27起出廠價格將調漲4到6％，調整項目包括瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳及瑞穗調味乳系列。

對於瑞穗鮮奶漲價一事，義美表示，他們會盡力吸收成本、維持穩定價格，目前沒有調漲計畫；味全也說，現以提供消費者優質產品和服務為考量，也沒有調漲計畫。