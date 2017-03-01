烏龍院漫畫小巴啟用 巡迴花東16校
2017-03-01 16:50
打造漫畫巴士計畫，是敖幼祥駐地花蓮後，非常重要的一個夢想，歷經多年籌備，今年終於獲得企業及文化部支持。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］漫畫大師敖幼祥自籌一輛7人座小巴，搖身成為「行動漫畫教室」，今早舉行啟用儀式，預計將在1年內與種子教師巡迴花東16校，帶領偏鄉學子體驗畫漫畫的樂趣，明天首站就會抵達豐濱鄉靜浦國小，志工盼能啟蒙孩子的畫畫天分，「畫一張是一張！」
打造漫畫巴士計畫，是敖幼祥駐地花蓮後，非常重要的一個夢想，歷經多年籌備，今年終於獲得企業及文化部支持，並自費買車、編教材及聯繫學校，從明日起將帶著志工群下鄉16校，利用午休及放學時段，帶著偏鄉學生畫漫畫。
敖幼祥說，漫畫巴士預計每月前進一所小學，除讓孩子接觸台灣漫畫，也能實踐「畫一張是一張」願景，教學時間預計3小時，前半段主要教漫畫表情、動作呈現及種類，第二階段則是帶領遊戲，讓孩子自己畫漫畫、猜成語。
他說，目前偏鄉小校學生數不多，希望竭盡所能提供機會，讓孩子多點藝術刺激，短時間內想要發掘有才華的學子不容易，但卻能夠透過「啟蒙」，讓孩子享受畫漫畫的樂趣。
文化部人文及出版司簡任視察戴金蜜也受邀出席活動；她說，文化部很早就注意到漫畫巴士下鄉教學計畫，得知計畫啟動，立即參與合作、補助經費，讓偏鄉漫畫教學夢想得以實現。
敖幼祥烏龍院漫畫巴士，上半年度將前往花蓮靜浦、大進、卓樂、月眉國小及台東安朔、東海、嘉蘭、溫泉國小，下半年正著手與各校洽談中，預計再和8校合作。
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