不可忽視菸害職災 董氏實測：菸害是紫爆的12倍
2017-03-01 16:51
〔記者林彥彤／台北報導〕菸害是另一種被忽視的勞工災害！董氏基金會今天就偕同民間團體，公布實測未禁菸酒吧、夜店的空氣品質，結果發現，曝露二手煙的環境PM2.5竟測出高達800微克，是環保署所公布大氣紫爆的12倍；消基會呼籲民眾應支持菸害防制法修法，才可保障消費者以及勞工的健康。
董氏基金會與消基會上月到未禁菸的3間夜店酒吧進行菸害實測，測出平均濃度分別為697.9微克（ug/m3）、702.7微克以及703.2微克，其中甚至測出最高值912微克，是環保署所公告紫爆標準71微克的12倍。
台北醫學大學研究員高志文指出，即使是全世界霧霾最嚴重的北京和新德里城市，能測到300微克就很嚴重了，可見室內未禁菸對於室內空氣汙染的危害有多大，而這些每天在酒吧遞酒點餐、打掃或是撥放音樂等勞工，他們每天卻是高度曝露在人類致癌物二手菸當中，增加其慢性呼吸道疾病、急性冠心病等風險。
董氏基金會執行長姚思遠表示，在酒吧、夜店工作人員的健康是被忽視的一群，世界其他國家已注意到，包含愛爾蘭、英國、紐西蘭等44個國家都已執行室內公共場所全面禁菸，反觀我國，菸害防制法已十年未修，新修正草案中有明訂，室內公共場所全面禁菸，若通過，我國將成為第45個國家，呼籲全民一起搶應支持修法。
消基會董事長游開雄說，室內禁菸保障的不僅是勞工朋友的健康，也是給消費者一個安全的消費環境，免於致癌環境；且在紐約市餐廳例子中發現，禁菸後營業額不降反升，並不會影響酒吧夜店的生意。
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