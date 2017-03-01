| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

不可忽視菸害職災 董氏實測：菸害是紫爆的12倍

2017-03-01  16:51

〔記者林彥彤／台北報導〕菸害是另一種被忽視的勞工災害！董氏基金會今天就偕同民間團體，公布實測未禁菸酒吧、夜店的空氣品質，結果發現，曝露二手煙的環境PM2.5竟測出高達800微克，是環保署所公布大氣紫爆的12倍；消基會呼籲民眾應支持菸害防制法修法，才可保障消費者以及勞工的健康。

董氏基金會與消基會上月到未禁菸的3間夜店酒吧進行菸害實測，測出平均濃度分別為697.9微克（ug/m3）、702.7微克以及703.2微克，其中甚至測出最高值912微克，是環保署所公告紫爆標準71微克的12倍。

台北醫學大學研究員高志文指出，即使是全世界霧霾最嚴重的北京和新德里城市，能測到300微克就很嚴重了，可見室內未禁菸對於室內空氣汙染的危害有多大，而這些每天在酒吧遞酒點餐、打掃或是撥放音樂等勞工，他們每天卻是高度曝露在人類致癌物二手菸當中，增加其慢性呼吸道疾病、急性冠心病等風險。

董氏基金會執行長姚思遠表示，在酒吧、夜店工作人員的健康是被忽視的一群，世界其他國家已注意到，包含愛爾蘭、英國、紐西蘭等44個國家都已執行室內公共場所全面禁菸，反觀我國，菸害防制法已十年未修，新修正草案中有明訂，室內公共場所全面禁菸，若通過，我國將成為第45個國家，呼籲全民一起搶應支持修法。

消基會董事長游開雄說，室內禁菸保障的不僅是勞工朋友的健康，也是給消費者一個安全的消費環境，免於致癌環境；且在紐約市餐廳例子中發現，禁菸後營業額不降反升，並不會影響酒吧夜店的生意。

廣告
  • 董氏基金會呼籲民眾響應修法。（記者林彥彤攝）

    董氏基金會呼籲民眾響應修法。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禁菸 董氏 董氏基金會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：不可忽視菸害職災 董氏實測：菸害是紫爆的12倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.