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雲林縣今又2起違法棄置禽屍 縣府全力緝凶

2017-03-01  16:43

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今天發生2起疑似亂丟禽屍事件，雲林縣動植物防疫所已清理禽屍化製，採樣送驗，並全力緝凶；防疫所技正鄭安國表示，亂丟染有病毒禽屍最高罰款100萬元。

動植物防疫所指出，今天上午分別接獲民眾檢舉，指出新虎尾溪斗六、斗南河段，發現7、8隻鴨子屍體，另台西有才寮大排萬興橋上游段也發現5隻鴨子、15隻雞的屍體，防疫所立即會同水利處、水利會與警方前往查緝，將禽屍撈起化製，並於現場消毒。

鄭安國表示，依《動物傳染病防治條例》亂丟感染疫情動物屍體，可處5萬至100萬罰金，上月6日台西鄉飼主亂丟禽屍，裁定罰款20萬元，禽主不要心存僥倖，掩飾疫情，害人又害己。

針對縣內又出現禽屍亂丟，雲林縣長李進勇要求防疫所與警方全力緝凶，務必將防疫害群之馬揪出重懲」。

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  • 民眾舉報新虎尾溪被丟棄鴨子屍體。（縣府提供）

    民眾舉報新虎尾溪被丟棄鴨子屍體。（縣府提供）

  • 縣府動用怪手打撈禽屍，杜絕病毒散佈。（縣府提供）

    縣府動用怪手打撈禽屍，杜絕病毒散佈。（縣府提供）

  • 防疫所人員現場消毒。（縣府提供）

    防疫所人員現場消毒。（縣府提供）

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相關關鍵字： 棄置死禽 禽屍 禽流感
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