北市免費老人健檢 首日17家醫院名額已搶光

2017-03-01 16:35

〔記者張議晨／台北報導〕北市老人健檢活動今上午7點開跑，31家合作醫院中有17家名額今上午12點前就已登記一空，北市衛生局表示，目前北市仍有14家醫院尚有健檢名額，民眾可在3月6日前上網或持健保卡至14家醫院登記取號，額滿為止。

北市免費老人健檢活動即日起開放登記，設籍北市、年滿65歲以上長者，都可持身分證、健保卡上各合作醫院網站或至醫院現場登記取號。

往年老人健檢開放登記名額立即額滿，今年也不例外，截至今中午12點，包括台大醫院、臺安、國泰、北醫附醫等在內的17家醫院網路名額及現場名額皆已額滿。

但北市聯醫忠孝院區、中興院區、和平、婦幼院區、陽明院區、林森中醫昆明院區、博仁、關渡、新光、西園、仁濟、康寧、景美及萬華醫院仍有健檢名額可供民眾報名。

衛生局提醒，取得號碼的民眾，需遵守特約醫院的登記規定預約健康檢查日期，若未符檢資格或未依照醫院規定辦理登記，醫院有權取消登記資格。

另外，衛福部也補助65歲以上長者每年1次成人預防保健服務，項目涵蓋身體檢查、憂鬱症檢測、生化檢查及健康諮詢等多項檢查，尚未受檢民眾也可持健保卡就近至各區健康服務中心及特約醫院參加。