捕獸鋏傷害動物 苗栗去年查獲25件
2017-03-01 16:52
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕請愛護生命，請勿使用捕獸鋏！苗栗縣政府統計去年資料，發現動物保護防疫所去年度接獲救援捕獸鋏案件共有25件，未發現的黑數推估應該更多，因此動物保護防疫所呼籲民眾勿再使用或販賣捕獸鋏傷害動物。
苗栗縣政府動物保護防疫所指出，接獲救援案件受害者多是犬、貓，研判是有部分民眾設置捕獸鋏打獵使用，但是無辜動物卻這樣受害。動物保護防疫所所長張俊義呼籲民眾勿再使用或販賣捕獸鋏傷害動物，捍衛動物的生命權益。
苗栗縣政府動物保護防疫所提醒民眾，動物保護法第三十條規定，凡未經主管機關許可，若使用、製造、販賣、陳列或輸出入者，可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰，民眾勿以身試法。
苗栗縣政府動物保護防疫根據救援案例表示，發現不少案例中誤重捕獸鋏的犬、貓，四肢傷口受創，而且被捕獸鋏傷害後還會躲避救援隊，救這樣帶著血一路跛著四肢奔跑，讓人看見為之鼻酸，而且受傷後的動物若不及時治療，可能導致嚴重發炎敗血症死亡。
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