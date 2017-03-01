補助偏鄉公益學習 科教館加碼
〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科學教育館為協助解決偏鄉弱勢學童教育資源不足、數位學習落差等需求，自民國100年起，結合民間資源創設「『愛』迪生出發」公益學習活動；科教館館長朱楠賢今宣布，輔助經費今年提高至申請上限14萬元，凡符合參與過愛迪生出發公益學習活動的小學、教育優先區、偏遠、特偏、原住民小學等，均可提出計畫申請補助，申請自即日起至4月7日止。
科教館愛迪生出發公益學習活動，自101年起與大學合作辦理「到校服務計畫」，透過大手牽小手，結合大專院校師生前往偏鄉、原住民地區，陪伴學童體驗學習科學活動，啟發學童對科學的興趣並培養相關知識，有677所偏遠地區小學到科教館參訪，到校服務據點迄今共150個，總計逾2萬5千人參與。
今年「『愛』迪生出發」公益學習活動-到校服務扎根計畫，徵求由小學與在地大學或教育基金會、法人教育團體組成計畫執行團隊，並由小學校長擔任計畫主持人，規劃適宜學校發展的科學課程，此計畫將原先一學期18小時的科學教育活動，深化為一學年60小時的帶狀性科學課程，以更完整的教學時數，以及由小學自組計畫團隊申請的方式，讓資源直接進入偏鄉小學及教育弱勢團體，同時舉辦6次教師科學交流活動，讓協同輔導單位共同增進偏鄉地區的科學教育師資。
朱楠賢表示，此計畫融入了在地文化、環境、產業、生態、人文等資源，教材以生活化題材出發，配合DIY、實驗及閱讀等多元方式教學，給偏鄉學童穩定且持續的科學資源，讓科學學習不中斷，凡符合「長期陪伴」、「在地特色」、「教師交流」、「深化學習」及「適切方案」的計畫即為首要補助對象，申請時間自即日起至4月7日止，計畫執行期程為今年8月1日至107年7月31日止，詳情可上國立台灣科學教育館網站查詢。
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