擴大培育專業人才 教部增加新南向國家獎學金

2017-03-01 16:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今年擴大提供學生赴新南向國家留學獎助金，包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、紐西蘭及澳洲等18國，攻讀學位或實習各有獎助金。

教育部國際司科長楊淑雅表示，教育部辦理三項新南向人才培育獎學金，公費留學考試獎學金新增東協及南亞等特定國家地區為留學國，規劃每年選送10名受獎生赴東協10國及印度攻讀碩士或博士學位，以培育熟悉該地區國情之高階人才，考試簡章預訂於6到7月間公告。

留學獎學金甄試選送赴新南向國家名額，由原來的10名增加至20名，擴大培育我在重點發展區域之高等教育人才，今年留學獎學金甄試報名業已截止，目前正辦理審查作業中，錄取名單預訂於6月1日公告。

而學海系列計畫新增「新南向學海築夢」計畫，補助國內大專校院選送青年學子赴新南向國家產業機構實習，實地與當地產業界交流，該計畫除了要培養精通該地區語言、及瞭解當地政經背景之國際實務經驗專業人才外，也可提供台商企業所需高階幹部、及增進實習生畢業後赴新南向國家工作的意願，已在去年12月28、29及30日分別在台北、台中及台南舉辦3場補助要點說明會，會中並將往年成功案例提供給國內各大專校院及在校學生參考，目前正受理各校申請期間，預定3月31日截止申請，5月31日公告獲補助之學校及計畫案名單，預計選送600名以上學生赴新南向國家實習。教育部國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習網站。