| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

擴大培育專業人才 教部增加新南向國家獎學金

2017-03-01  16:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今年擴大提供學生赴新南向國家留學獎助金，包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、紐西蘭及澳洲等18國，攻讀學位或實習各有獎助金。

教育部國際司科長楊淑雅表示，教育部辦理三項新南向人才培育獎學金，公費留學考試獎學金新增東協及南亞等特定國家地區為留學國，規劃每年選送10名受獎生赴東協10國及印度攻讀碩士或博士學位，以培育熟悉該地區國情之高階人才，考試簡章預訂於6到7月間公告。

留學獎學金甄試選送赴新南向國家名額，由原來的10名增加至20名，擴大培育我在重點發展區域之高等教育人才，今年留學獎學金甄試報名業已截止，目前正辦理審查作業中，錄取名單預訂於6月1日公告。

而學海系列計畫新增「新南向學海築夢」計畫，補助國內大專校院選送青年學子赴新南向國家產業機構實習，實地與當地產業界交流，該計畫除了要培養精通該地區語言、及瞭解當地政經背景之國際實務經驗專業人才外，也可提供台商企業所需高階幹部、及增進實習生畢業後赴新南向國家工作的意願，已在去年12月28、29及30日分別在台北、台中及台南舉辦3場補助要點說明會，會中並將往年成功案例提供給國內各大專校院及在校學生參考，目前正受理各校申請期間，預定3月31日截止申請，5月31日公告獲補助之學校及計畫案名單，預計選送600名以上學生赴新南向國家實習。教育部國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習網站

廣告
  • 教育部加碼提供新南向國家留學實習獎學金，圖為台科大日前授予印尼國信集團主席翁俊民（左2）名譽博士學位，翁為印尼總統對台特使，翁俊民博士也捐贈台科大100億印尼盾（約新台幣2000多萬元）。（台科大提供）

    教育部加碼提供新南向國家留學實習獎學金，圖為台科大日前授予印尼國信集團主席翁俊民（左2）名譽博士學位，翁為印尼總統對台特使，翁俊民博士也捐贈台科大100億印尼盾（約新台幣2000多萬元）。（台科大提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 教育部 新南向 獎學金
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：擴大培育專業人才 教部增加新南向國家獎學金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.