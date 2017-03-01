郭明良領5.5億研究經費？ 科技部：沒這麼多
2017-03-01 16:31
〔記者吳柏緯／台北報導〕外傳涉及論文造假案的前台灣大學生化科學研究所教授郭明良，25年學術生涯一共請領了國科會與科技部，共5.5億的研究經費。科技部表示5.5億應是郭明良歷年向各政府機構申請的總研究費用，並非全由科技部及前身國科會補助。
科技部指出，學者揭露的5.5億研究經費中，僅有一部分是來自於國科會與科技部的研究計畫預算，郭明良過去也陸續申請了其他政府單位的研究預算；另一方面，郭明良長時間在學界服務，也可能陸續協助科系或院所向政府單位申請經費，這些金額都一併計算在這5.5億之中，但實際上郭明良拿到的經費或可自由運用的經費並不如外傳這麼多。
日前台大已經做出的調查報告，解聘郭明良，教育部也決定要追回過去頒發的學術獎項。科技部表示，針對此案，負責初審的學術司已召開專案小組，並已陸續開過5次審議會，初審結果預計近期會出爐，並交由各界學者、法律人士等組成的學術倫理審議委員會進行複審。
科技部強調，初審是由部內擁有生命科學相關背景的研究人員組成，針對是否有造假等違反學術倫理的情形進行判讀。相關的懲處內容則是會交由複審的學術倫理審議委員會決議。
根據「科技部學術倫理案件處理及審議要點」，倫理審議委員會的複審將由科技部長主持，並召集部內外的各領域學者與法律專長人士組成審查小組，審查初審的相關文件並做出結論。面對昔日台大的同事，科技部長陳良基能否秉公處理，也受外界關注。
科技部表示，由於目前還在調查當中，因此無法斷言郭明良會受到什麼處分。不過若以相關規範來看，違反學術倫理最重可以終身停權，不得再申請任何科技部計畫，並追討過往科技部及前身國科會所補助過的所有經費。
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