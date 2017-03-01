疫病》24小時內觸摸得流感 這些地方最易中招！

2017-03-01 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕 最近冷氣團一波波的輪流報到，流感病毒也蠢蠢欲動，有醫師表示，流感病毒在較冷及乾燥環境下，生存時間較長，甚至可逗留在如桌面、門把或扶手上長達24小時。當流感病人打噴嚏時用手遮口，或擤鼻涕時雙手沾上分泌物，然後在公共設施上摸一摸，便可經車廂扶手、門把、電梯按鈕，甚至公司飲水機的出水孔向他人傳播病毒。若他人接觸病毒後揉眼、觸鼻，或直接用手拿食物進食便很容易中招。

據《蘋果日報》報導，公共設施的門把、扶手、按鈕、滑鼠及鍵盤都是病毒最多的地方，觸摸後要洗手，尤其是在進食前，千萬別「一手拿麵包吃，一手滑手機、鍵盤」，這樣很容易將病毒吃下肚。而洗手也不該只用清水，使用洗手液可幫助殺毒滅菌。

另外保持自我免疫力也很重要，應有充足的睡眠，避免熬夜導致睡眠不足，尤其流感高峰期間，應保持良好運動習慣。在人多擁擠的地方帶口罩、「揉眼觸鼻」的壞習慣也要改掉，進食前要記得洗手，並保持足夠休息及均衡飲食都有助於預防流感的發生。