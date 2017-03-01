| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

疫病》24小時內觸摸得流感 這些地方最易中招！

2017-03-01  17:12

〔即時新聞／綜合報導〕 最近冷氣團一波波的輪流報到，流感病毒也蠢蠢欲動，有醫師表示，流感病毒在較冷及乾燥環境下，生存時間較長，甚至可逗留在如桌面、門把或扶手上長達24小時。當流感病人打噴嚏時用手遮口，或擤鼻涕時雙手沾上分泌物，然後在公共設施上摸一摸，便可經車廂扶手、門把、電梯按鈕，甚至公司飲水機的出水孔向他人傳播病毒。若他人接觸病毒後揉眼、觸鼻，或直接用手拿食物進食便很容易中招。

據《蘋果日報》報導，公共設施的門把、扶手、按鈕、滑鼠及鍵盤都是病毒最多的地方，觸摸後要洗手，尤其是在進食前，千萬別「一手拿麵包吃，一手滑手機、鍵盤」，這樣很容易將病毒吃下肚。而洗手也不該只用清水，使用洗手液可幫助殺毒滅菌。

另外保持自我免疫力也很重要，應有充足的睡眠，避免熬夜導致睡眠不足，尤其流感高峰期間，應保持良好運動習慣。在人多擁擠的地方帶口罩、「揉眼觸鼻」的壞習慣也要改掉，進食前要記得洗手，並保持足夠休息及均衡飲食都有助於預防流感的發生。

廣告
  • 公共設施的門把、扶手、按鈕、及鍵盤都是病毒最多的地方，觸摸後要洗手以預防流感找上門。洗手示意圖。（資料照，記者陳昀翻攝）

    公共設施的門把、扶手、按鈕、及鍵盤都是病毒最多的地方，觸摸後要洗手以預防流感找上門。洗手示意圖。（資料照，記者陳昀翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 多洗手 流感 醫師
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：疫病》24小時內觸摸得流感 這些地方最易中招！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.