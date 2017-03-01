這個縣路邊停車收費後 路外停車場不減反增

2017-03-01 16:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣路邊停車收費已成風氣，近來，路外停車場如雨後春筍般出現，合法申請和非法私設都有，其中，合法新設的臨時路外停車場已有15處，還有陸續申請中，只是，非法私設收費的也大量出現，縣府輔導和開罰並進，提醒地主一經查獲，將開罰3000元到1萬元不等罰鍰，依法申請為宜。

縣府工務處長林漢斌指出，依照「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法」，只要是都市計畫區內的閒置土地，，臨路六米以上，都可依照中央的規定辦法，設置臨時路外停車場，沒有面積大小的限制、地目不限是停車場或廣停用地，即使是工業用地、建地、住宅用地等不同地目也行，政府的用意在鼓勵廣設停車場，解決市區停車困難和紓解交通亂象。

今年元月起，彰化市、鹿港鎮開始實施路邊停車收費，落實使用者付費的概念，收費時間以白天和晚上時段為主，從早上8點到晚上8點，根據縣府工務處統計，彰化市自元月3日實施至今，路邊停車格日周轉率在3到5.5間；鹿港鎮假日時段，日周轉率在3到5間，制度上路後，讓民眾應養成使用者付費的觀念，珍惜公共資源，同時讓公有停車位獲得合理公平使用。

在停車收費已成趨勢下，全縣合法新設的臨時路邊停車場，共有15處、1455格，主要集中在彰化市、員林市、鹿港鎮，其中公、民營都有，民營不乏國內連鎖停車業者，這些臨時路邊停車場收費以全日和月租為主，不同於路邊停車格分時段和平常、假日收費。

工務處運輸管理科長許僅宜表示，縣內近1年來，陸續新設臨時路邊停車場，位於彰化火車站後方、辭修路上的中聯停車場，申請設置146格，是目前全縣15場中停車格數最大的一場，街景前後差很大，整理後整齊清潔，一掃整理前景觀凌亂甚至雜草叢生的景象，同時紓解路邊並排停車的亂象，一舉多得。