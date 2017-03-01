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大貨車重壓 寶山鄉多處路面破損

新竹縣議員邱振瑋質疑，在寶山鄉新林路等多處道路違規行駛的大貨車，是造成路面損壞的元兇。（記者蔡孟尚攝）

2017-03-01  16:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕寶山鄉新林路是才新闢1年多的大馬路，沒想到在重車頻繁往來碾壓下，多處路面已經出現凹洞裂痕，新竹縣議員邱振瑋希望警方加強取締違規通行的大型重車，確保其他用路人的安全。

警方表示，持續針對大貨車違規通行道路造成壓壞路面的部分進行稽查取締，上月就會同寶山鄉公所查獲1家運輸公司的大型聯結車有壓壞路面的事實，鄉公所也已要求這家公司把損壞的路面恢復原狀，若屆期仍未完成修復，公所將向這家公司求償。

邱振瑋說，他懷疑這些載重量超大的大貨車未經申請許可在寶山鄉境內的馬路橫衝直撞，有很大的可能性是載運廢土非法堆置，重車壓壞了路面，廢土也有可能污染環境，對寶山鄉而言是雙重傷害，應該要嚴加取締。

這些被重車壓壞的路面，有的已經出現明顯坑洞，有的則是整塊呈帶狀往下凹陷，部分騎機車的民眾不小心經過時，都會感受到明顯的顛簸，他們擔心如果下陷狀況更加惡化，之後通過時就有可能是摔車受傷了。

警方表示，已經在部分大貨車經常通行的路段，安排經常性的稽查勤務，只要發現有大貨車違規行駛或載運來源不明的土方，一定會攔下進行詳細調查，也請附近民眾提高警覺，若發現有違規的大貨車損壞路面或影響交通安全，請通報當地員警前往處理。

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  • 新竹縣議員邱振瑋說，寶山鄉新林路等多處道路經違規行駛的大貨車碾壓，已經出現明顯凹陷。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣議員邱振瑋說，寶山鄉新林路等多處道路經違規行駛的大貨車碾壓，已經出現明顯凹陷。（記者蔡孟尚攝）

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