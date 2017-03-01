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催生2年 台中國資圖前將有候車亭

2017-03-01  16:14

〔記者張菁雅／台中報導〕催生2年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！台中市南區建成路上、國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子供候車者乘坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取了2年，市府決定先遷移站牌，2至3個月內再完成候車亭。

國資圖前的公車站沒有候車亭，好心的居民在站牌旁放置數張椅子，讓老人、小孩可以坐著等車。江洪美梅表示，國資圖的使用者大部分是小朋友或去看報紙的長輩，看到他們日曬雨淋下等車，實在很不忍。市長林佳龍104年在「行動市府新政說明會」上，特別請里長可以針對里內所需，提出3個願望，江洪美梅的3個願望之首，就是在這裡設候車亭。

鄭功進指出，該案在104年9月30日曾邀請相關單位會勘，但因為國資圖站後方土地，已於103年委託國有財產署辦理估價標售，若要取得土地，交通局評估經費龐大，難以執行，地方改為建議距離原站址不到50公尺處，有寬闊空間可以遷站、設候車亭。

鄭功進日前邀集交通局再度會勘，交通局表示，已獲得建設局景觀工程科及台電同意配合，將先遷移原有站牌至復興園道，觀察往來車流與人潮，如確定安全無虞且無不良反應後，將在2到3個月內完成候車亭建置。

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  • 國資圖公車站沒有候車亭，市議員鄭功進（左1）邀市府會勘，爭取設置。（記者張菁雅攝）

    國資圖公車站沒有候車亭，市議員鄭功進（左1）邀市府會勘，爭取設置。（記者張菁雅攝）

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