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大溪區農會改選理監事、上級農會代表出爐

2017-03-01  16:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區農會45名新選出的會員代表，今天召開會員代表大會投票選出理事、監事及上級農會會員代表，選舉過程平和；預計9日上午召開理監事會選出新任理事長、常務監事及遴聘總幹事，一般預料，以現任理事長謝昌明、常務監事張世明、總幹事張財旺搭檔的「三巨頭」，如無意外，可望順利連任。

9名理事當選人：謝昌明、黃為訓、吳順正、黃正雄、簡為清、呂文章、楊成雙、黃教枝、李清財；3名監事當選人：張世明、蕭邱欉、葉建宜；上級代表：張萬金、藍新吉、徐三郎、高俊傑。

選舉過程中，曾當過大溪農會多屆理事長、屬在野派的陳義春，有意轉換跑道參選常務監事，無奈在監事選舉中敗選，令人跌破眼鏡。

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  • 大溪區農會改選理監事、上級農會代表。（記者李容萍攝）

    大溪區農會改選理監事、上級農會代表。（記者李容萍攝）

  • 大溪區農會改選理監事、上級農會代表出爐。（記者李容萍攝）

    大溪區農會改選理監事、上級農會代表出爐。（記者李容萍攝）

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