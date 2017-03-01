愛之味保健食品廣告誇大 麗基公司挨罰115萬
中和區麗基公司買斷「愛之味健字號紅神孅」健康食品，自製廣告誇大產品功效，去年吞下75件罰單，總罰金高達115萬元。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天公布105年食品、藥物及化妝品違規廣告，中和區麗基公司買斷「愛之味健字號紅神孅」健康食品，自製廣告宣稱「持續使用10週可減少體脂肪12.8％、降低體重2％」，誇大產品療效，去年吞下75件罰單，總罰金高達115萬元。
衛生局副局長許朝程說明，麗基公司向愛之味買斷「愛之味健字號紅神孅」保健食品，該項產品經中央核准，僅能刊登「根據動物實驗證實，有助於減少體脂肪形成」的內容，但麗基公司自行誇大功效，透過電視購物、網路等平台，宣稱「持續10週減少體脂肪12.8％、降低體重2％，1天4顆沒有副作用，6瓶減少6公斤，12瓶減少12公斤」等誇張廣告詞句，招攬消費者購買，遭全國各衛生機關查辦，彙整至公司登記地新北市衛生局追辦，依違反健康食品管理法第14條第1項規定，開出75張罰單，罰金總計115萬元。
記者致電麗基公司，客服人員表示無媒體連繫部門，僅強調產品經過認證，對於廣告違規被裁罰事宜，皆表明不清楚。
據統計，105年食品、藥物及化粧品違規廣告共2445件，食品類1386件占57％最大宗，食品廣告內容宣稱減肥瘦身有184件，其中「愛之味健字號紅神孅」是單一產品違規件數最多的。
新北市立聯合醫院新陳代謝科醫師林桓生表示，健康的減重速度為每週減0.5至1公斤，6個月至1年體重下降15%，若一週瘦2公斤以上，容易產生疲倦、月經失調、掉髮、骨頭及肌肉萎縮，甚至腎臟衰竭等副作用，建議改變飲食習慣，少吃高糖、高脂肪、高熱量食物，改變進餐順序，先吃蔬菜再吃肉和主食類，細嚼慢嚥，配合定時運動，才是健康的減肥方法。
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