南迴山區傳濫墾 台東檢警陸空稽查

東檢會同農業處等相關單位，前往太麻里鄉華源地區稽查有無濫墾。（記者陳賢義翻攝）

2017-03-01 16:11

〔記者陳賢義／台東報導〕媒體刊載台東縣太麻里華源地區「青山變瘌痢頭」，台東地檢署聯合警方及相關單位組成查緝團隊展開陸空鑑勘，發現大部分都是國有財產署放租土地，多為種植釋迦等果樹或雜草植被，並無大規模種植生薑或水土流失等情形，僅有部分越界超挖，東檢已分案偵辦，並要求承租戶恢復原狀。

東檢表示，有媒體在日前報導「台東土石流 薑田濫墾害的」，該署檢察長王文德甚為重視，要求成立「國土保育執行小組」查辦，並召開查緝國土保育犯罪聯繫會議，由台東縣政府農業處提出山坡地管理專題報告，席間達成共組聯合查緝團隊，及由農委會水保局建立「致生水土流失」判定基準等共識，隨後展開陸空聯合查緝山林濫墾行動，由王文德偕同謝慧中、李冠輝2名檢察官，與台東林管處處長劉瓊蓮搭乘直升機巡查。

另由主任檢察官吳維仁率同檢察事務官及農業處水土保持科、太麻里鄉公所、國有財產署北區分署台東辦事處、台東縣警局大武分局等單位，前往華源地區進行聯合查緝。結果並無大規模種植生薑或水土流失等情形。

另至北里橋上方山頭查稽查有無非法墾殖，初步認定雖有申請簡易水土保持計畫，但承租戶疑有越界超挖鐵管局土地的情形，約1分地，東檢已分案偵辦，並商請農業處儘速測量、鑑界，及要求承租戶回復原狀。

東檢表示，台東山坡地比例近94%，但山坡地若為「宜農牧地」，並非不得開發利用，坡地農業發展與水土資源保育如何取得平衡，確屬一大難題，檢方將與相關行政機關賡續合作，清查山坡地違法開發利用案件。

東檢檢察長王文德會同台東林管處長劉瓊蓮空偵太麻里鄉華源地區山坡地墾殖情形。（記者陳賢義翻攝）