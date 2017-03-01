勞動部公布2月無薪休假 創23個月新低
2017-03-01 16:09
勞動部統計，2月底無薪休假家數、人數都創新低。（圖擷取自勞動部官方網頁）
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部今天公布統計至2月底「無薪休假」共8家、215人；創下2015年4月以來新低。
「無薪休假」的正式名稱是「勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」，勞動部統計，2月底共8家事業單位通報，實際實施人數215人；比較上期（2月15日）10家、223人，再度下降。
上期事業單位中已有3家停止實施「無薪休假」，另新增1家，累計減少2家，實施人數減少8人。
勞動部說明，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9到12日。
2015年3月底無薪休假9家、192人，是當年最低點，此後最低點就是這次公布的2017年2月底。
勞動部強調，已啟動「充電再出發訓練計畫」協助勞工，鼓勵在職勞工參加勞動力發展署所屬分署辦理訓練課程或該企業申請辦理之課程，訓練期間，另提供勞工訓練津貼。事業單位可撥打24小時免付費客服專線（0800-777888），將有專人提供諮詢。
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