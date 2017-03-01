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環盟與南島社大成立「零垃圾教育中心」

零垃圾教育中心啟用，環保局也到場了解。（記者王秀亭攝）

2017-03-01  16:03

［記者王秀亭／台東報導］台灣環保聯盟台東分會與南島社區大學成立「零垃圾教育中心」，今天下午啟用，盼以實際行動降低垃圾量，並發現問題，縣環保局廢棄物管理科長林士銘表示，樂見其成，未來可相互合作。

台灣環境保護聯盟台東分會召集人廖秋娥表示，台東垃圾問題陷入困境，只要做好資源回收，現有的垃圾量可以再減少20至30％，因此環盟到台北市大湖社區取經，並利用南島大社區大學空間成立「零垃圾教育中心」，示範資源回收，達到垃圾減量甚至零垃圾的目標。

零垃圾教育中心目前設有回收廢紙、鐵罐、鋁罐、廢紙容器、廢塑膠容器、費電子電器、廢資訊物品、廢電池、光碟片、乾淨保麗龍、廢玻璃容器、費照明光源、舊衣物，及生、熟廚餘等類，每星期二、四、五、六下午6時30分至8時30分開放，民眾可帶著家中資源回收物到中心。

廖秋娥說，零垃圾教育中心會對前來中心的民眾，進行有關資源分類的教育，亦盼將收到的資源，建立完整的處理機制，進一步達到垃圾減量、物盡其用。

相關影音

零垃圾教育中心每周二、四、五、六晚間6時30分8時30分開放。（記者王秀亭攝）

環盟台東分會與南島社大合作成立零垃圾教育中心。（記者王秀亭攝）

零垃圾教育中心透過實際回收行動，教育民眾如何做好垃圾減量。（記者王秀亭攝）

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