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垃圾分類資源回收量大 斗六提前半小時收垃圾

2017-03-01  15:53

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣力推垃圾分類減量，資源垃圾與廚餘量暴增，斗六市公所清潔隊明天調整垃圾收取時間，原則上會提前半小時，以增加時間處理廚餘與資源回收。

斗六市清潔隊長楊騏駿表示，今年實施垃圾破袋稽查後，資源垃圾從每月200公噸成長至310公噸，廚餘量也從170噸增加至250公噸，造成後續處理時間拉長，所以從明天開始提前收取垃圾。

楊騏駿表示，清潔隊原本從下午3點開始收取垃圾，現在提早到2點30分，各地點收取垃圾時間已通知各里辦公室，同時公告在市公所網頁，請民眾多留意。

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  • 斗六市清潔隊收取垃圾時間改版，原則上提早半小時，請市民留意新垃圾收取時間。（記者林國賢攝）

    斗六市清潔隊收取垃圾時間改版，原則上提早半小時，請市民留意新垃圾收取時間。（記者林國賢攝）

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