垃圾分類資源回收量大 斗六提前半小時收垃圾
2017-03-01 15:53
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣力推垃圾分類減量，資源垃圾與廚餘量暴增，斗六市公所清潔隊明天調整垃圾收取時間，原則上會提前半小時，以增加時間處理廚餘與資源回收。
斗六市清潔隊長楊騏駿表示，今年實施垃圾破袋稽查後，資源垃圾從每月200公噸成長至310公噸，廚餘量也從170噸增加至250公噸，造成後續處理時間拉長，所以從明天開始提前收取垃圾。
楊騏駿表示，清潔隊原本從下午3點開始收取垃圾，現在提早到2點30分，各地點收取垃圾時間已通知各里辦公室，同時公告在市公所網頁，請民眾多留意。
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