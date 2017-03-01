學習歷程成績 全中教籲將占比增至50％
考招連動爭議，全中教秘書長黃文龍（左一）今天呼籲將學習歷程成績占比增至50％。（圖擷取自黃文龍臉書）
〔記者林曉雲／台北報導〕考招連動爭議不斷，對於大學招聯會常委會通過的版本，全國高級中等學校教育產業工會今發聲明表示，教育部應宣示113年前將學習歷程成績比例調升至高於50％，搭配中長期規劃實施寒假新型學測X考三科以下，大學端可採計X+P1（可為單領域、單科成績修課紀錄或成績PR等第，至多3科），落實多資料參採學習歷程，逐步改善申請入學選才。
今年2月23日大學招聯會召開常務委員會，公布大學考招新方案（簡稱223方案）為兩次分發（申請入學、分發入學），高三寒假X（新型學測）考5科，5、6月進行申請入學，大學端最多採計X考科4科；7月初舉行Y（分科測驗）考7科，考後進行分發入學，採計X、Y加上術科，合計最多可採計5科、最少採計3科。
全中教秘書長黃文龍表示，招聯會選擇變動最小，自估失敗機率小、責難少之方案推出，殊不知大箭在弦的課綱將因此受考招幾乎不調整之影響，高中端各校課程規畫將被迫推出套餐選修，加上考10科模式不變及課綱必修內容降低、招生以考科筆試成績為尊的現狀不變，高中學生將因考試需求，虛耗3年不斷重覆練習考題而無時間去探求個人未來的方向，未來的情況將比現在更糟，改革注定失敗，這也是高中端學校、教師集體焦躁群情抗議的主因。
黃文龍表示，高中教師應該都不會支持招聯會版本，呼籲教育部堅持三原則，包括堅持新課綱理念，應落實選修課綱支持學生本位學習，細緻規劃建置高中學生學習歷程資料庫；應堅持任何考招方案及其配套需有助於推動新課綱強調素養、跨領域及多元選修之精神；應堅持任何考招方案與招生管道，皆應能回應學生本位學習，多資料參採學生學習歷程。
全中教也主張持續且明確規劃學習歷程之使用，從107年起申請入學挪出部分名額，試辦用X+P1（X小於等於3，P1可為高中單領域或科的修課紀錄或成績PR或等第，數量上兩者可相互搭配）為第一階段檢定或倍率篩選之工具。並逐年檢討漸進調高，以備中長期規劃使用。
黃文龍也呼籲盡速規劃大學18學群之課程地圖，針對大學18學群規劃研議其對應的修課建議（主要為加深廣）與考科簡併，簡化學生選考X考科及Y考科數，導引高中學生自我探索、強化學習歷程及加深加廣選修之學習。另應加入踐履高中新課綱理念、明確漸進推動申請入學改革方案，漸進調整寒假新型學測X考科數，且規劃調整部分科目至高二8月考，課程結束即可安排考試，規劃目標110年起逐步調降至3科以下，搭配高中學生學習歷程（P1高中生的修課、成績或多元表現等）佔申請入學成績比例逐年調高至少10％，提升申請入學多元選才之活力。
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標題：學習歷程成績 全中教籲將占比增至50％
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