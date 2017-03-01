| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

林初埤木棉花開 交管提前3/4展開

全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉道，木棉花陸續綻放，因應國際蘭展可能帶來的大批賞花遊客，交管將提前於3月4日展開。（記者王涵平攝）

2017-03-01  15:35

〔記者王涵平／台南報導〕全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉道，木棉花陸續綻放，因應國際蘭展可能帶來的大批賞花遊客，交管將提前於3月4日展開，籲請民眾配合。

白河區公所表示，白河木棉花季活動預計3月11日至4月4日舉行，目前已有不少民眾前往賞花，因應國際蘭展3月4日開幕後，可能帶來更多遊客，將於3月4日（六）開始假日實施木棉花道T字路口交通管制，禁止遊客車輛進入木棉花道，請賞花民眾能遵守徒步欣賞木棉花的規定，盡力維持賞花的品質。

公所指出，民眾可多利用大眾運輸工具，搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」網站查詢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林初埤木棉道 白河林初埤木棉道
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：林初埤木棉花開 交管提前3/4展開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.