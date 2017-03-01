林初埤木棉花開 交管提前3/4展開

全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉道，木棉花陸續綻放，因應國際蘭展可能帶來的大批賞花遊客，交管將提前於3月4日展開。（記者王涵平攝）

2017-03-01 15:35

〔記者王涵平／台南報導〕全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉道，木棉花陸續綻放，因應國際蘭展可能帶來的大批賞花遊客，交管將提前於3月4日展開，籲請民眾配合。

白河區公所表示，白河木棉花季活動預計3月11日至4月4日舉行，目前已有不少民眾前往賞花，因應國際蘭展3月4日開幕後，可能帶來更多遊客，將於3月4日（六）開始假日實施木棉花道T字路口交通管制，禁止遊客車輛進入木棉花道，請賞花民眾能遵守徒步欣賞木棉花的規定，盡力維持賞花的品質。

公所指出，民眾可多利用大眾運輸工具，搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」網站查詢。