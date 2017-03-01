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Apple購買程式與音樂 電信業者推行動電話帳單支付

2017-03-01  15:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕過去民眾使用3C產品購買程式、遊戲或音樂時，多透過信用卡支付帳款，多家電信業者包括中華電信、台灣大哥大，以及台灣之星今起宣布推出「行動電話帳單代付」服務，只要透過相關 Apple 設備進行一鍵式簡單支付，消費金額將合併於電信帳單，用戶在收到帳單後再行繳費即可。

業者表示，使用「行動電話帳單代付」服務非常容易，用戶僅需一個新的或者既有的 Apple ID，就可以透過 iPhone、iPad、iPod touch 以及 Mac 或者是 PC 上的 iTunes，在 App Store、Apple Music 以及 iTunes 中進行帳號設定選擇「行動電話帳單代付」即可完成。新的付款方式將會自動更新，並可以立即透過相關Apple設備進行一鍵式簡單支付，包括 Apple TV 及 Apple Watch。

各家業者，包括中華電信台灣大哥大台灣之星都提供詳細說明讓消費者能夠更了解這項服務

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  • 多家電信業者的蘋果App Store帳單今起開放電信帳單代收。（翻攝自中華電信網頁）

    多家電信業者的蘋果App Store帳單今起開放電信帳單代收。（翻攝自中華電信網頁）

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