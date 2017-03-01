Apple購買程式與音樂 電信業者推行動電話帳單支付

2017-03-01 15:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕過去民眾使用3C產品購買程式、遊戲或音樂時，多透過信用卡支付帳款，多家電信業者包括中華電信、台灣大哥大，以及台灣之星今起宣布推出「行動電話帳單代付」服務，只要透過相關 Apple 設備進行一鍵式簡單支付，消費金額將合併於電信帳單，用戶在收到帳單後再行繳費即可。

業者表示，使用「行動電話帳單代付」服務非常容易，用戶僅需一個新的或者既有的 Apple ID，就可以透過 iPhone、iPad、iPod touch 以及 Mac 或者是 PC 上的 iTunes，在 App Store、Apple Music 以及 iTunes 中進行帳號設定選擇「行動電話帳單代付」即可完成。新的付款方式將會自動更新，並可以立即透過相關Apple設備進行一鍵式簡單支付，包括 Apple TV 及 Apple Watch。

各家業者，包括中華電信；台灣大哥大；台灣之星都提供詳細說明讓消費者能夠更了解這項服務