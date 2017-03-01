虎航劃位系統大故障 延誤1.5小時、影響900旅客

2017-03-01 15:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣虎航今早在桃園機場第一航廈發生系統故障，原定上午4點開台，結果竟延遲到8點10分才登機，延誤長達4小時。台灣虎航表示，報到系統劃位未預期性出錯，無法進行正常的報到手續，櫃台也立刻啟動手動劃位機制，系統在早上7點15分恢復正常。

台灣虎航表示，此次系統劃位異常共影響7個航班，平均延誤1.5個小時，共有900名桃機乘客行程被延誤，國外旅客也有900人受影響，總共影響1800名乘客。

有網友在PTT爆料，自己今天早上搭台灣虎航6點20分前往沖繩的班機，一早到桃園機場虎航櫃台辦理登機手續，但作業卻延遲1小時才進行。對此，虎航表示，今天新加坡虎航切換系統，台灣虎航也跟著切換，測試時沒發現任何問題，實際上線才出狀況，因此改為手動劃位，上午7點15分才恢復正常。