迎接婦女節及兒童節 南市要辦這些活動…

2017-03-01 15:10

〔記者蔡文居／台南報導〕下星期就是3月8日婦女節，台南市社會局推出一系列婦女節及兒童節活動，包括週日在金城國中率先登場的親子園遊會及趣味競賽，另外也舉辦有女性照顧者主題展覽、新住民婦女家庭電影賞析座談會、婦女高峰會、志工姐妹輕旅行活動、親子同樂會及親子劇團等。

社會局長劉淑惠今天偕同各婦女團體代表在台南社福大樓召開記者會，公布3、4月一系列婦女及兒童節活動。其中，即將登場的婦女節系列活動，從3月5日在金城國中登場的「Follow Me讚出來！健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動，一直到3月17日的「手拉手去旅行！悠然漫遊曲」輕旅行活動，共有5大項活動。

另外，兒童節系列活動也將從3月25日起熱鬧啟動，活動將邀請市民朋友到金城國中一起參加「珍愛大寶貝，親子同樂會」的設攤闖關遊戲。社會局也結合各公私協力托育資源中心、居家托育服務中心、兒童福利服務中心及北門區、玉井區等家庭福利服務中心等單位，在兒童節期間舉辦音樂、桌遊、DIY、小小運動會、親子劇團以及等系列活動，希望能讓偏遠與市區的大小朋友都可以享受一個精采的兒童月。