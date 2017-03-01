| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人
 首頁 > 生活

迎接婦女節及兒童節 南市要辦這些活動…

2017-03-01  15:10

〔記者蔡文居／台南報導〕下星期就是3月8日婦女節，台南市社會局推出一系列婦女節及兒童節活動，包括週日在金城國中率先登場的親子園遊會及趣味競賽，另外也舉辦有女性照顧者主題展覽、新住民婦女家庭電影賞析座談會、婦女高峰會、志工姐妹輕旅行活動、親子同樂會及親子劇團等。

社會局長劉淑惠今天偕同各婦女團體代表在台南社福大樓召開記者會，公布3、4月一系列婦女及兒童節活動。其中，即將登場的婦女節系列活動，從3月5日在金城國中登場的「Follow Me讚出來！健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動，一直到3月17日的「手拉手去旅行！悠然漫遊曲」輕旅行活動，共有5大項活動。

另外，兒童節系列活動也將從3月25日起熱鬧啟動，活動將邀請市民朋友到金城國中一起參加「珍愛大寶貝，親子同樂會」的設攤闖關遊戲。社會局也結合各公私協力托育資源中心、居家托育服務中心、兒童福利服務中心及北門區、玉井區等家庭福利服務中心等單位，在兒童節期間舉辦音樂、桌遊、DIY、小小運動會、親子劇團以及等系列活動，希望能讓偏遠與市區的大小朋友都可以享受一個精采的兒童月。

廣告
  • 社會局長劉淑惠偕同各婦女團體代表召開記者會，公布一系列婦女及兒童節活動。（記者蔡文居攝）

    社會局長劉淑惠偕同各婦女團體代表召開記者會，公布一系列婦女及兒童節活動。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童節 婦女節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：迎接婦女節及兒童節 南市要辦這些活動…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.