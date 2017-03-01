立委建議裝鬧鐘 讓旅客也知道司機工時要到了

2017-03-01 15:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日對於蝶戀花翻車事故進行檢討報告，立委鄭運鵬呼籲交通部也能建立他律措施，像是在駕駛後方放一個行車鬧鐘，在剩下一個小時的駕駛時間時就會響，讓旅客都能夠聽見；司機、旅客彼此就能互相制約。車內還能裝設測速蜂鳴器，讓車輛在超速時乘客都能知道，藉此降低司機超速比率。

對於觀光局訂定一日遊8項產品檢視及合理行程規畫的注意事項，鄭運鵬表示，如果個人組團不透過旅行社，直接向遊覽車公司承租進行一日遊，那這8項措施等於無用武之地；建議交通部修正遊覽車租賃定型化契約，將司機勞動條件訂在契約中，並直接張貼在車內，使旅客旅遊行程能配合司機，也讓司機能夠充分休息。

蝶戀花遊覽車於國道五號轉接國道三號的出事路段，立委趙正宇認為這個彎道太彎了，雖然時速限速40公里，一般很少人遵守速限，且正常超速20公里應該是不會有翻車問題。高速公路局長趙興華表示，當地減速長度超過800公尺，是符合限速40公里的規範，且原則上還是希望駕駛人遵守速限規定。

另外，包含陳歐珀、鄭寶清等委員都提議可於較危險路段邊坡加裝滾動護欄；及並要求針對國道及快速道路進行研議，於2個月內提出危險路段提升護欄高度計畫，降低車輛翻落邊坡的可能性。趙興華表示，滾動護欄功效如何還要確定，且還有專利問題，不過南韓原廠這個月會有人過來台灣，將找廠商來了解。