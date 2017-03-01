萬和美展成績揭曉 黃譓丞2度奪魁
2017-03-01 15:00
黃譓丞的作品為「一、二、三進」，獲得萬和美展西畫類第1名。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市萬和宮、萬和文教基金會主辦的第9屆萬和美展今天成績揭曉，獲得西畫類第1名的黃譓丞，曾在第5屆得到第1名，創下萬和美展2度奪魁紀錄；而攝影類第1名的紀明村，這次是第3度參加，終於如願以償抱回首獎。
第9屆萬和美展經過評審，西畫及攝影類各取前3名 ，另優選合計7件，其餘30件為入選。今天公布成績，西畫類第1名黃譓丞，作品為「一、二、三進」；第2名蔡欣縈，作品「迴系列」；第3名陳胤蓉，作品「記憶的輪廓3」。攝影類第1名紀明村，作品「阿嬤的願望」；第2名王中倫，作品「歸途」；第3名賴富美，作品「翻砂行業」。
黃譓丞是台中教育大學美研所碩士，原生畫會現任會長，她從第1屆開始，先後參加7屆萬和美展，成績有起伏，第5屆得到第1名，接下來幾屆成績從為入選、優選或第2名，本屆再度掄元，也寫下萬和美展兩度奪魁的新紀錄。
黃譓丞說，「一、二、三進」表現神明遶境活動中善男信女、指揮、鞭炮等場景，將靜止的視覺，透過分析結構、縝密的佈局，連續的形體，進行動態的感覺。
紀明村則是3度參展，前2次最好的成績是入選，本屆終於拿到第1名。他表示，曬飛魚對蘭嶼的達悟族人來說，是既傳統又神聖的工作，「阿嬤的願望」呈現阿嬤快速地翻轉飛魚，眼神中似乎透露對某些事的期待。
萬和宮董事長蕭清杰說，獲得入選以上的43件作品，3月18日起至5月28日，將在萬和文化大樓5樓麻芛文化館展覽，並於26日舉行頒獎及開幕茶會。
萬和美展攝影類第一名作品「阿嬤的願望」。（記者張菁雅攝）
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