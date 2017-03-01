自由時報94狂！送汽車還有6萬獎項瘋狂送

2017-03-01 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕自由時報「94狂」！為感謝讀者多年的支持，從平面報紙一路支持到「LTN自由新聞網」，這次將於2017年3月1～4月30送出6萬份以上獎品，包含：三菱汽車Colt plus、e-moving Bobe EM25電動機車，還有SONY 手機、ORIS腕錶…等多項好禮讓你帶回家。現在開始，趕快拿起手機下載「自由時報APP」，或掃描活動QR code，就有機會一手拿智慧型手機、一手戴名錶、雙手開轎車，好「手」氣旺全年！

APP首次大贈獎 六萬獎項大手筆

自由新聞網自開站以來，深受民眾相挺厚愛，根據Google Analytics數據顯示，目前LTN自由新聞網每月總瀏覽量上看1.8億，瀏覽量持穩上升；就連官方粉絲團人數也達101萬。再加上2016年1月「自由時報APP」正式上線，上線至今剛滿週年，APP下載量持續增加，人氣強強滾。

今年為感謝用戶的厚愛與相挺，自由時報特於三月舉辦APP活動「LTN好禮瘋狂送」，大手筆獻上6萬多個獎項，共有三重好禮階段送。第一重，只要你下載後隨即就享有天天拉霸機會（每日一次），每次拉霸將LTN連成一線，就能得到『7-11現金抵用券50元』；第二重『入會好禮天天送』，只要你填資料加入會員，每日於三時段（06：00~11：59、12：00~17：59、18：00~23：59）領取累計積分，累積滿五點元氣積分就可再享一次拉霸機會，凡三個相同圖案連成一線，即可獲得對應獎品。此外，會員還能參加週週抽活動，有機會將三菱汽車開回家。

活動日期：3/1~4/30

活動方式：

•第一重「下載好禮天天送」：馬上下載自由時報APP，每日開啟，即享有一次拉霸機會。

•第二重「入會好禮天天送」：加入會員後，於每日三個指定時段登入自由時報APP領取元氣積分，累計5個積分，就可獲得拉霸機會一次。

•第三重「會員加碼週週送」：自由時報於每週五（3/3除外）將由於會員名單中隨機抽出一位幸運民眾，獎品有汽車、電動機車、電視。

活動官網：http://draw.ltn.com.tw/slot/

（詳細活動方式詳見活動官網查詢）