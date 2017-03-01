2千萬經費2個月用完 南投一般老人假牙補助叫停
2017-03-01 14:58
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今年元月起開辦「一般戶老人假牙補助」業務，符合資格者，每人最多可獲4萬元補助，怎料，短短2個月，2000萬元經費已全部用完，今日縣府對外宣佈，該項業務將暫停，引發外界一陣錯愕及民怨，縣府除向縣民表達歉意以外，也將努力尋找經費，力求下半年度恢復辦理。
南投縣人口老化位居全國第3名，縣府考量老人家牙齒不好，將嚴重影響咀嚼功能，遂在今年度社福預算中，除了原先中低收入戶假牙補助，編列667萬餘元以外，也針對「一般戶老人假牙補助」新增業務，額外編列2000萬元預算，補助類別包括全口活動假牙在內，總計10項，有別於中低收入戶持續性作法，一般戶一生只補助1次。
縣府社會及勞動處長林俊梧指出，「一般戶老人假牙補助」業務，原先設定補助標準為75歲以上長者，但在民眾不斷反映下，遂將資格放寬至65歲以上，並於今年元月開始實施，怎料，民眾踴躍程度超乎想像，迄2月底截止，總共核准637人，2000萬元的經費也用罄，被迫不得不對外宣佈暫停，但強調，中低收入戶方面並不受影響。
縣議員廖志城、陳昭煜、陳淑惠等人表示，南投縣65歲以上符合假牙補助的人，約有8萬人，這麼好的福利，也難怪民眾會如此踴躍，如今該項業務暫停，那麼對尚未做假牙的民眾而言，豈不是有欠公允?希望縣府日後擬定相關福利政策時，要有更周全、完整的規劃，以免好意被打折扣，反惹來民怨。
針對議員們的指正，社會及勞動處長林俊梧說，該處絕對虛心接受並自我反省，且將依縣長林明溱指示，檢討、過濾所有社福項目經費運用情形，看可否騰出、勻支部分經費，以利該項業務在下半年度酌量續辦。
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