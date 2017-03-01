汪星人跳上警車緊抓不放 網友：牠要應徵當警犬！

狗狗跳上警車不肯下來，讓員警一臉尷尬直呼這不是我的。（擷取自爆笑公社）

2017-03-01 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗是人類最好的朋友，更是極具靈性的動物。有網友拍下一名騎著打檔機車的員警巡邏時，一隻狗狗突然就跳上警車並巴著不放，好說歹說都不肯下來，逗趣模樣上傳到臉書社團爆笑公社後，吸引網友討論，更有網友開玩笑表示，是要去應徵當警犬嗎？

一名羅姓網友在臉書社團爆笑公社中貼文指出「警察表示：牠不是我的狗怎上我的車，大家還以為是他的狗」，附上的照片中可見一隻模樣可愛的狗狗，看到員警騎車經過，開心跟在警車旁邊搖著尾巴看似非常親近，隨後就跳上了員警機車，安穩地站在後座，而員警一臉尷尬，似乎在說這不是我的狗！

而透過羅姓網友在留言中附上的影片可見，狗狗一爬上員警機車後座後，就緊緊地抓著椅墊不肯下來，一旁民眾哈哈大笑表示這不知道是誰家的狗狗，而員警也一臉尷尬不知如何是好，最後員警往前騎了一小段路後，狗狗終於肯下車，在一旁搖著尾巴看似相當開心。

貼文一出，隨即吸引大批網友留言，有網友開玩笑表示「毛遂自薦當警犬」、「狗狗表示：這輩子沒啥機會坐警車，總算被我等到了」、「應徵警犬也要一例一休喔」、「從小的志願就是當一隻優秀的警犬，無奈頂不住食物的誘惑，警犬專考試屢次失敗，只好偷上警車，過過乾癮」。