仿科舉3段考制 中市創新舉辦「性別大會考」
2017-03-01 14:36
台灣男女平權仍要努力，社會局創新舉辦「性別大會考」，仿科舉3段考制。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣男女真平等嗎？社會局調查，女性薪資為男性的87%，碩士生男女比為126比100，博士生為214比100，為了建立性平觀念，社會局今年的性平大會考，首度仿古代科舉3段考制，要藉著有趣的會考，展現平權的重要。
社會局3年前開始舉辦「性平大會考」，今年則是首度要仿古代科舉3段考制，跟過去只有筆試不一樣，今年除了筆試，還要「面試」，就是設有關主，民眾要看圖說性平，第3關就是拍照打卡按讚。
社會局今天以「梁山伯與祝英台」穿越劇方式來召開記者會，強調過去的女孩兒無法跟男孩一樣到學校上課，因此就出現想念書且成績相當好的祝英台男扮女裝去念書，現在雖男女都可以念書，但數據呈現卻是台灣還有努力的空間。
副市長林依瑩與呂建德兩人今天穿著狀元服出席，表示今年的性平大會考在3月5日於孔廟舉行。
林依瑩表示，她的阿嬤出生4個月就當人家的童家媳，但並非家境不好 ，而且當時的女人地位 ，阿嬤卻在當時就有平權觀念，有好東西不會只給孫子，也會給孫女。
林依瑩指出，如今已經歷近一世紀，男女平等進步很多，教育也普及了，但「真的公平嗎？」，她認為還有努力的空間。
呂建德表示，歐洲國家的女性勞參率達84%，但台灣只有50.7%，女性的薪資是男生的87%，雖然男女大學學歷比為95.2比93，但碩博士的男女比卻有相當大的差距，此便是社會局極力推動托育一條龍的原因，要讓女性在沒有後顧之憂之下能就業就學。
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