新竹7日徵才 請掃瞄上網查職缺

新竹縣體育場7日有一場「用心栽職 培育薪契機」愛心公益大型徵才活動，現場還有捐發票、贈樹苗、送愛心活動。圖為求職資料照。（記者廖雪茹攝）

2017-03-01 14:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣體育場7日有一場「用心栽職 培育薪契機」愛心公益大型徵才活動，民眾可透過行動裝置掃描QR Code，上網查詢廠商資料與職缺，現場還有捐發票、贈樹苗、送愛心活動。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，這場徵才活動由該分署與新竹縣政府主辦，7日上午10點到下午2點在體育場登場，民眾請由竹北市福興東路2號門進入。現場邀請力成科技、欣興電子、喜來登大飯店等40家企業，提供各類主管、工程師、助理工程師、品管員、技術員、儲備幹部、服務員等約2475個工作機會。

其中，科技業廠商佔8成，提供近2000個職缺，約半數職缺薪資30K以上，其中翔勝企業更提供高階主管職缺，薪資從90K起跳。

捐發票可換樹苗

適逢3月植樹月，竹縣農業處提供2000株喬灌木樹苗，有茶花、桂花、山櫻花等多種，民眾只要捐出1到3月無統一編號的發票2張，即可換取1株樹苗，一人限領2株，送完為止，捐出發票將全數捐給新竹縣聾啞福利協進會及新竹縣脊髓損傷者協會，回饋社會。

丁玉珍強調，這次徵才活動改以網路雲端先行建置職缺資料，現場不再提供紙本手冊，民眾可透過行動裝置掃描QR Code，隨時上網查詢廠商資料與職缺，希望達成就業無紙化、服務科技化、資訊即時化三大特色。

另活動當天，縣府有安排免費視障按摩宣導，新竹榮民服務處上午9點辦理「如何擁有健康的退休生活」講座，歡迎求職民眾體驗與參加。詳情請上桃竹苗分署官網查詢最新徵才活動，相關資訊可電洽竹北就業中心：（03）554-2564#3223劉先生。