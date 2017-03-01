替代役男超厲害 大白鯊3D彩繪贈禮小朋友
2017-03-01 14:13
大白鯊溜滑梯相當有趣，小朋友溜下去好像掉進嘴裡。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉後塘國小替代役男王華慶，具有繪畫專長，更特殊的是具有3D彩繪技巧；明天他即將退伍，留下三幅3D彩繪，一幅鹿奔向遠方、紙飛機飛向窗外及大白鯊溜滑梯，畫作非常專業，互動式的畫風更讓小朋友們好開心，「感謝替代役哥哥留下的禮物」。
王華慶是屏東大學視覺藝術研究所碩士，出身於書法世家，曾獲得全國語文競賽寫字組第一名，對美術有專長；他在學校服役時，善用自己的專業，教孩子畫畫，許多小朋友都很喜歡他。
王華慶將退伍，他與校長葉炳成討論，希望能在校園中留下禮物給孩子；因為3D彩繪畫法具有互動性，因此決定設計多幅彩繪給孩子們玩耍。
因為後塘國小位於鹿草鄉，王華慶畫下鹿兒一躍而出，還有紙飛機從窗戶飛向有鹿奔跑的草原，而最讓孩子喜歡的就是大白鯊溜滑梯，溜下時好像掉入大白鯊的口中，非常有趣。
王華慶畫的3D彩繪，相當生動。（記者林宜樟攝）
鹿兒從牆外探頭，相當好玩。（記者林宜樟攝）
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