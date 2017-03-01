短暫、乾冷！強烈冷氣團來襲 倒數12小時

2017-03-01 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕今白天的天氣回升，不過，「天氣即時預報」在臉書上提醒，強烈冷氣團倒數12小時將到來。

「天氣即時預報」說，目前北部高溫約在18°C、中部23°C，南部甚至達25°C以上，感覺舒適又溫暖，但強烈冷氣團已經在準備中，預計約12小時後（約週四凌晨起）就會抵達北台灣，隨之明天中午前，中南部也會起風轉冷。

「天氣即時預報」說，這一波冷空氣「很短暫、乾冷」，所以日夜溫差會大，白天感受不太冷，但晚上忽然會變很冷；至於假日預計全台將會大回暖，不會到很熱，反而是很舒服、溫暖的「好」天氣，水氣也會少。