短暫、乾冷！強烈冷氣團來襲 倒數12小時
2017-03-01 14:04
〔即時新聞／綜合報導〕今白天的天氣回升，不過，「天氣即時預報」在臉書上提醒，強烈冷氣團倒數12小時將到來。
「天氣即時預報」說，目前北部高溫約在18°C、中部23°C，南部甚至達25°C以上，感覺舒適又溫暖，但強烈冷氣團已經在準備中，預計約12小時後（約週四凌晨起）就會抵達北台灣，隨之明天中午前，中南部也會起風轉冷。
「天氣即時預報」說，這一波冷空氣「很短暫、乾冷」，所以日夜溫差會大，白天感受不太冷，但晚上忽然會變很冷；至於假日預計全台將會大回暖，不會到很熱，反而是很舒服、溫暖的「好」天氣，水氣也會少。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 台股開盤下跌7.44點 報9743.03點
- 智冠董座︰讓利才是好Pay
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- NBA》小莫里斯砍37分 活塞延長賽氣走拓荒者 （影音）
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 楊梅區農會選理監事 過程平和
- 世衛組織：12種細菌 亟待研發新抗生素
- 怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈熱門族群〉每年都喊轉機年 貨櫃航運今年不再狼來了
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行
- 向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會
- 〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- 合作整理檔案 文化部、北市府、228基金會簽備忘錄
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- MLB》被欽點開幕戰先發 田中將大熱身賽初登板2局無失分
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- NBA》哈登談成功祕訣 「專心打球」
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 〈熱門族群〉工紙漲完文化用紙漲 紙類股漲勢一棒接一棒
- 趙之璧噴少女心 看美人魚飆淚
- 〈台股青紅燈〉股神致富 簡單而已
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 母患重病遲不嫁富商？林志玲：無稽之談
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 自由廣場》TomTom塞車調查的五點錯誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：短暫、乾冷！強烈冷氣團來襲 倒數12小時
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分