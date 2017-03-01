台灣應用材料文藝季 蔣勳帶您用耳朵「讀」懂紅樓夢
［記者黃美珠／竹縣報導］您可知舉世聞名的中國古典小說紅樓夢主角賈寶玉竟然也是西洋舶來品的愛用者！他不僅身懷西洋懷表、每天品啜著法國紅葡萄酒、就連替阿鬟晴雯治頭痛也用舶來品的鼻煙壺。
美學大師蔣勳說，不只是這樣，其實整個賈府的日常生活早就浸淫在很多的西方美學文化之中，從本週六、4日起，他應台灣應用材料公司之邀，將替邁入第17個年頭的台灣應用材料文藝季打頭陣。
他從新竹縣開始起跑，領著大家從「心」進入紅樓夢的飲食養生、服飾、建築等，領略小說主角的日常中如何因擁有富貴而擁有且享受的美學的生活，希望藉此讓當前生活富裕的台灣民眾也能因為富有而累積出文化，使生活有美的品質。
應用材料公司台灣區總裁余定陸說，應用材料公司發基於美國矽谷，今年已經是成立的第50周年。
他們子公司台灣應用材料公司從17年前開始舉辦文藝季活動，今年的講題更是穿梭古今中外，將連辦15場公益免費講座，巡迴新竹、新北、台中、台南4個縣市跟舊雨新知聚會。
打頭陣的蔣勳說，從本週六起，他將利用4、11、18日3個週六下午2點半到4點，以及1個週（19）日同一時段，在新竹縣政府文化局演藝廳，以紅樓夢為題開辦美術史講座。
第1週要從薛寶釵從小服用的冷香丸講起談養生，擴大大家了解紅樓夢中的飲食觀。
接下來還將再剖析小說中的服飾跟織品、大觀園的建築設計、以及前述從小說主角日常所用的舶來品中，了解小說及其所在時代背景下的中國所受西洋文化的影響。
除了前述4場，蔣勳也將5日於台南、25日在台中、26日在新北市，以「紅樓夢的食衣住行 與現代生活」各發表1場專題演講。
這場文藝季4月接力登場的是「慢城市講座」，由古蹟學者李乾朗、文史工作者王浩一引領，探訪東西方文化影響下的台灣特有寺廟與教堂。
5月份音樂講座則找來樂賞音樂教育基金會音樂總監劉岠渭、愛樂電台資深節目製作及主持人刑子青將以「回味最臺音樂生命力」來回顧過去半世紀台灣音樂史上最重要的作曲家。
余定陸說，這15場公益免費講座，除了26日蔣勳在新北場的美術史講座必須全部採網路預先報名，其他場次開場前30分鐘自由入座就可以，不用提前報名。詳情可洽：台灣應用材料公益網站http://www.amtcharity.com或搜尋臉書「台灣應用材料文藝季粉絲團」。
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