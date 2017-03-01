中寮農會選舉多人同票抽籤名次 「現任派」獲勝

中寮農會人員高舉選票進行唱票。（記者陳鳳麗攝）

2017-03-01 13:23

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕2月19日緊張的基層農會會代選舉結束，南投縣中寮鄉農會今日率先全縣舉辦理監事、上級農會代表選舉，「現任派」獲得理、監事大多席次，「挑戰派」僅攻得理事1席，而新任理事長、常務監事可望由陳科材、江國文出任。

會代選舉期間，中寮鄉農會「現任派」與「挑戰派」競爭激烈，而最後「現任派」與「挑戰派」理事候選人，各被剔除1名和2名，呈現8對4的競逐局面。而會代選舉結束，則「現任派」會代取得優勢席次。

上午中寮鄉農會進行理監事、上級農會代表投票，會代未有人提「限制連記投票法」，因此理事、監事最多可投9票和3票。

投票結果一如預期，「現任派」取得大多席次，僅理事讓出1席，由「挑戰派」曾清和當選。而「現任派」理事當選人有多人同票，共分兩次抽籤決定名次。

理事當選名單為：陳科材、曾清和、蔡火順、鄒來順、吳俊賢、古榮昌、吳順興、蕭飛能、張銘化。

監事當選名單如下：江國文、洪嘉良、林明昭。

農會預定3月9日選舉理事長和常監，並聘任總幹事，而新任理事長、常務監事可望由陳科材、江國文出任。