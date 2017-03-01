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公共藝術「身首異處」 傳藝中心挨轟太商業

傳藝中心「心手相傳」公共藝術品原貌。（圖由傳藝中心提供）

2017-03-01  13:34

［記者江志雄／宜蘭報導］典藏藝術家庭社長簡秀枝在臉書PO文，以「宜蘭傳藝重新開張，500萬元公共藝術卻身首異處！？」為題，大嘆國立傳統藝術中心，成為政府ROT、OT䅁「偏商業、棄文化」的負面案例，令人唏噓不已。

宜蘭傳藝中心由全聯善美的文化藝術基金會接手經營，今年元月重新開幕，簡秀枝最近入園參訪後PO文指出，連續假日人潮湧現，園區熱鬧有餘，但距離「傳承傳統藝術、共創善美生活」初衷，實在太遠，尤其公共藝術，因保養維護麻煩，對營運獲利無補，作品主體被移除，留下「身首異處」結局，老遊客重遊舊地，感慨萬千。

文中提到被拆除主體的公共藝術叫「心手相傳」，是台灣當代藝術家陳姿文，2005年參加傳藝中心公開徵選時，雀屏中選的作品，創作經費479萬元，分為兩部分，「心」是碳纖維棒製成，「手」為不繡鋼板，狀似荷葉，飄浮水面。

簡秀枝認為，「心手相傳」位在碼頭河道水面，一來不易清洗，若遇颱風，拆卸保護繁複，淪為「爹不疼、娘不愛」累贅，園區ROT後，廠商有除之而後快的打算，然而礙於公共藝術法規，部分拆除，部分保留，應付法規要求。

傳藝中心主秘賴銘仁今天回應說，「心手相傳」歷經颱風與潮汐影響，部分結構損害，曾邀請創作者陳姿文入園勘驗，取得她的首肯後，去年暑假暫時移除「心」字結構，保留「手」的不繡鋼圓板，正在評估保存及修復方式，全聯去年9月才接手，與此事無關，至於傳藝園區被認為太過商業化，中心將要求業者改善。

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  • 「心手相傳」目前只剩不繡鋼浮萍。（記者江志雄攝）

    「心手相傳」目前只剩不繡鋼浮萍。（記者江志雄攝）

  • 「心手相傳」公共藝術被質疑身首異處。（記者江志雄攝）

    「心手相傳」公共藝術被質疑身首異處。（記者江志雄攝）

  • 傳藝中心今年1月由全聯接手經營。（記者江志雄攝）

    傳藝中心今年1月由全聯接手經營。（記者江志雄攝）

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