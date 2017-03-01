壯兒學打毛線引議 母轟：正義魔人正義個屁
一名網友近日教導圖中這位頭好壯壯的11歲兒子打毛線，卻引來許多路人的議論「為什麼不玩男生的玩具？」讓她忍不住在臉書上開砲回嗆。（圖擷自「一下迷路一下爆走」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲頁「一下迷路一下爆走」上經常分享育兒大小事，並且擁有將近30萬名網友的追蹤。近日，這位版主媽媽指導11歲的大兒子打毛線，且兒子學得津津有味、走到哪裡都在打毛線，卻意外引來路人的議論：「為什麼不玩男生的玩具？」讓這位媽媽怒批：「正義魔人正義個屁。」
「一下迷路一下爆走」的PO文表示，由於大兒子「迷路」最近瘋迷打毛線，走到哪打到哪，卻有路人皺眉表示：「男孩子怎麼打毛線？」還有某路人建議迷路：「弟弟，你長得那麼壯的一個大男生，想玩這個就回家再玩吧，公共場所不好看吧，為什麼不玩男生的玩具？」讓身為媽媽的她，認為「台灣的性平教育也太原始了，依我看，這差不多還停留在克羅馬儂人時期吧？」她選擇不去理會路人的看法。
不過，有一回，迷路忍不住回應捷運上議論他打毛線的路人：「我媽媽支持我喜歡的事，我媽媽說小孩也有自主權。」路人聽了以後卻回應：「哇，現在的父母真奇怪，動不動就講甚麼小孩的自主權，那萬一你不想上學，還是以後變成gay或殺人放火，你媽媽都支持你的自主權嗎？」此話一出，迷路不知所措，他的媽媽只好出面怒回：「這位女士，你看起來已經成年好久好久好久了耶，卻怎麼連小孩都懂的基本做人禮貌都不懂？難道令堂沒教過你你並沒有妨礙他人自由的自由嗎？」
最後，路人憤怒的想拿手機出來拍迷路打毛線的樣子，遭迷路的媽媽提醒：「如果你自認是知識份子，就應該知道這樣的舉動已經侵犯了隱私權與肖像權，法律上你是站不住腳的，請務必三思。」路人最後瞪了他們一眼才離開。
「一下迷路一下爆走」除了鼓勵兒子「你要把自己鍛鍊成不畏雜音的體質，凡是無干道德又不危及他人權益的事你就勇敢做自己吧，別管世俗眼光了，與其討好八竿子打不著的路人，不如好好善待你自己的心。」並且感慨的寫道，「下一代的性平教育不能等」、「因為很多上一代已無可教化」、「喜歡對路人下教育指導棋的路人最欠教育了」、「正義魔人正義個屁」。
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