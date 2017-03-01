電動車補助新方案 桃市鼓勵「雞年換新機」

2017-03-01 13:11

［記者陳昀／桃園報導］二行程機車嚴重影響空氣品質，桃園市環保局鼓勵汰換二行程機車，今天公布電動車最新補助方案，如果再加上環保署與經濟部補助，換購電動機車最高補貼3萬1千元，環保局長沈志修說，明年起會配合環保署政策逐年調降補助、109年不再補助，呼籲市民把握機會「雞年換新機」，維護空氣品質。

環保局空氣品質保護科長蘇振昇指出，環保署提供新購電動機車、電動自行車與淘汰二行程機車的補助，市府環保局也加碼。在新購電動車部分，輕型電動機車合計每輛補助1萬3千元、重型電動機車合計每輛補助1萬5千元、電動自行車補助6千元；在汰換二行程機車部分，換購輕型電動機車補助1萬9千元、重型電動補助2萬1千元、換購電動自行車補助1萬元，新購與汰換電動機車都能搭配經濟部方案，再補貼1萬元。

蘇振昇表示，桃園市環保局也自辦補助，電動機車鋰電池最高補助4千元、設置電動二輪車充電設施最高補助1萬元、新購電動大客車補助每輛150萬元、設置電動大客車充電設施補助每座50萬元。

沈志修說，此計畫的補助金額明年起會配合環保署政策而逐年下降、109年不再提供補助，呼籲桃園市民把握機會，及早「雞年汰舊換新機」，申請必須檢附車輛異動書及車輛回收管制聯單影本各一份，詳情可查詢環保局網站，或電洽：（03）3359117。