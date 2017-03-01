電動車補助新方案 桃市鼓勵「雞年換新機」
2017-03-01 13:11
［記者陳昀／桃園報導］二行程機車嚴重影響空氣品質，桃園市環保局鼓勵汰換二行程機車，今天公布電動車最新補助方案，如果再加上環保署與經濟部補助，換購電動機車最高補貼3萬1千元，環保局長沈志修說，明年起會配合環保署政策逐年調降補助、109年不再補助，呼籲市民把握機會「雞年換新機」，維護空氣品質。
環保局空氣品質保護科長蘇振昇指出，環保署提供新購電動機車、電動自行車與淘汰二行程機車的補助，市府環保局也加碼。在新購電動車部分，輕型電動機車合計每輛補助1萬3千元、重型電動機車合計每輛補助1萬5千元、電動自行車補助6千元；在汰換二行程機車部分，換購輕型電動機車補助1萬9千元、重型電動補助2萬1千元、換購電動自行車補助1萬元，新購與汰換電動機車都能搭配經濟部方案，再補貼1萬元。
蘇振昇表示，桃園市環保局也自辦補助，電動機車鋰電池最高補助4千元、設置電動二輪車充電設施最高補助1萬元、新購電動大客車補助每輛150萬元、設置電動大客車充電設施補助每座50萬元。
沈志修說，此計畫的補助金額明年起會配合環保署政策而逐年下降、109年不再提供補助，呼籲桃園市民把握機會，及早「雞年汰舊換新機」，申請必須檢附車輛異動書及車輛回收管制聯單影本各一份，詳情可查詢環保局網站，或電洽：（03）3359117。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 台股開盤下跌7.44點 報9743.03點
- 智冠董座︰讓利才是好Pay
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- NBA》小莫里斯砍37分 活塞延長賽氣走拓荒者 （影音）
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 楊梅區農會選理監事 過程平和
- 世衛組織：12種細菌 亟待研發新抗生素
- 怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈熱門族群〉每年都喊轉機年 貨櫃航運今年不再狼來了
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行
- 向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會
- 〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- 合作整理檔案 文化部、北市府、228基金會簽備忘錄
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- MLB》被欽點開幕戰先發 田中將大熱身賽初登板2局無失分
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- NBA》哈登談成功祕訣 「專心打球」
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 〈熱門族群〉工紙漲完文化用紙漲 紙類股漲勢一棒接一棒
- 趙之璧噴少女心 看美人魚飆淚
- 〈台股青紅燈〉股神致富 簡單而已
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 母患重病遲不嫁富商？林志玲：無稽之談
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 自由廣場》TomTom塞車調查的五點錯誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：電動車補助新方案 桃市鼓勵「雞年換新機」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分