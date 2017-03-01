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台電招考偏鄉職校畢業生 台東公東高工3人全上

黃克偉（左一起）、郭廷哲、王威傑、蔡劉翔任畢業後可順利就業、就學。（記者張存薇攝）

2017-03-01  13:05

［記者張存薇／台東報導］台電公司為培養在地人才，每年都會招考3位台東高職業屆畢業生，今年結果揭曉，錄取3人均為公東高工學生，校長藍振芳今天向全校師生報喜訊，包括電機科304班黃克偉、王威傑及資訊科305班郭廷哲，台電也提供每人2萬元獎學金，此外，藍振芳也開心的說，這不但是資訊科首度有人考取台電，資訊科305班蔡劉翔任也順利錄取國立高雄師範大學藝術產業原住民專班。

藍振芳表示，台灣電力公司為培養並留住在地人才，每年都招考台東高職應屆畢業生，提供台東子弟在地就業及完善教育訓練與就業後在職進修等優厚條件，經過校內成績評比、台電公司筆試及口試3個階段考驗後，今年均由公東高工學生錄取。

以第1名錄取台電的黃克偉畢業於新生國中，3年前以第一志願選擇公東高工電機科，他說，考取台電是他的夢想，學校不僅加強學科筆試，還有面試模擬測驗，更請體育老師加強體能訓練，讓每個同學都能過關。

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