最驚世駭俗的南韓導演 「金基德影展專題」3月高雄駕到

2017-03-01 13:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕奪下南韓首座威尼斯金獅獎的南韓導演金基德，擅長以極端的性和暴力，深掘人性的慾念與黑暗，被譽為南韓「最驚世駭俗」的導演，高市電影館3月起選映4部他的作品，每部僅播映一次，機會難得，不容錯過。

高市電影館指出，2002年，金基德以作品《援交天使》獲得柏林影展銀熊獎，同年再以《空屋情人》贏得威尼斯最佳導演，自此奠定國際影壇地位，《聖殤》更是南韓第一部獲得威尼斯金獅獎的電影；在國際上獲得「對社會議題拋出極端的質問與訊息的導演」封號的金基德，透過毫不裝飾的表現建構他的獨一無二電影世界。

韓國首次拿下的威尼斯影展金獅獎《聖殤》，是則殘虐抑鬱背後的哀傷悲歌，故事描述以暴力討債的無情男子，生活突被自稱為生母的中年女人打亂奏，神祕女子不斷被男子羞辱、甚至差點被強暴，但殘暴的他逐漸軟化，殊不知他正走向一個精心計算的圈套裡。

金基德2014年爭議之作《莫比烏斯》，則以前所未見的大膽電影語言，探討性別倫理的危險邊緣，超尺度內容甚至遭多國禁映。金基德再探現代男女情慾關係中最禁忌灰暗的因果輪迴。兒子、外遇丈夫與因怒而欲閹割丈夫的七子，交織一樁罪與恨的危險事件，未經修飾地融合了殘酷的性愛、病態的暴力與悖喪的倫理

另部《一對一》透過一名高中少女的慘死，帶出平民百姓決定與腐敗政府抗鬥的故事，不僅觸及正義、暴力和群體意識，並大膽探討民主精神的滅亡可能，尺度與震撼力再度引起國際影壇熱議。