水公司澄清：鋁超標水未供基隆

基隆市新山水庫滿水位（記者盧賢秀攝）

2017-03-01 13:03

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〔記者盧賢秀／基隆報導〕環保署去年抽驗水質，其中中幅淨水場檢測出鋁超標，自來水公司第一區管理處處長董書炎表示，這是單一個案，事後檢測都符合標準，且中幅淨水場未供應基隆用水，請民眾放心。

環保署去年委外抽驗水質，報告出爐共有3處淨水場以及1配水點測出鋁超標，包含新北市中幅、石碇、新竹關西淨水場及關西配水點，媒體報導基隆部分區域飲用中幅淨水場。

水公司一區處處長董書炎表示，那是去年7月的事，主因是當時大雨後河水濁度提高，水處理時加調整加藥PAC（聚氯化鋁），未處理完全，導致鋁含量超過水質標準，只是單一事件 ，之後的檢測，都完全符合水資源標準。

董書炎說，位於新北市萬里區的中幅淨水場，每天出水量約4000噸，主要供應萬里區用水，並未配送到基隆市。

基隆市供水主要是新山淨水場、二坪淨水場和貢寮淨水場供應，新山水庫目前蓄水量828萬噸，蓄水率100%，由於基隆市今年雨量充足。