水公司澄清：鋁超標水未供基隆
2017-03-01 13:03
基隆市新山水庫滿水位（記者盧賢秀攝）
KL-170301-83020-001-002
〔記者盧賢秀／基隆報導〕環保署去年抽驗水質，其中中幅淨水場檢測出鋁超標，自來水公司第一區管理處處長董書炎表示，這是單一個案，事後檢測都符合標準，且中幅淨水場未供應基隆用水，請民眾放心。
環保署去年委外抽驗水質，報告出爐共有3處淨水場以及1配水點測出鋁超標，包含新北市中幅、石碇、新竹關西淨水場及關西配水點，媒體報導基隆部分區域飲用中幅淨水場。
水公司一區處處長董書炎表示，那是去年7月的事，主因是當時大雨後河水濁度提高，水處理時加調整加藥PAC（聚氯化鋁），未處理完全，導致鋁含量超過水質標準，只是單一事件 ，之後的檢測，都完全符合水資源標準。
董書炎說，位於新北市萬里區的中幅淨水場，每天出水量約4000噸，主要供應萬里區用水，並未配送到基隆市。
基隆市供水主要是新山淨水場、二坪淨水場和貢寮淨水場供應，新山水庫目前蓄水量828萬噸，蓄水率100%，由於基隆市今年雨量充足。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 台股開盤下跌7.44點 報9743.03點
- 智冠董座︰讓利才是好Pay
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- NBA》小莫里斯砍37分 活塞延長賽氣走拓荒者 （影音）
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 楊梅區農會選理監事 過程平和
- 世衛組織：12種細菌 亟待研發新抗生素
- 怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈熱門族群〉每年都喊轉機年 貨櫃航運今年不再狼來了
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行
- 向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會
- 〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- 合作整理檔案 文化部、北市府、228基金會簽備忘錄
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- MLB》被欽點開幕戰先發 田中將大熱身賽初登板2局無失分
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- NBA》哈登談成功祕訣 「專心打球」
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 〈熱門族群〉工紙漲完文化用紙漲 紙類股漲勢一棒接一棒
- 趙之璧噴少女心 看美人魚飆淚
- 〈台股青紅燈〉股神致富 簡單而已
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 母患重病遲不嫁富商？林志玲：無稽之談
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 自由廣場》TomTom塞車調查的五點錯誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：水公司澄清：鋁超標水未供基隆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分