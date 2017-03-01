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VR/AR高峰會上午高雄登場 唐鳳本尊現身！

與會產官學代表宣佈成立AVR體感產學研發聯盟（記者王榮祥攝）

2017-03-01  13:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕VR/AR跨域體感產學高峰論壇今上午在高雄軟體園區登場，軟科AVR體感產學研發聯盟也宣告正式成立﹔受邀出席的行政院政委唐鳳表示，現階段VR/AR發展仍以個人為主，未來目標應該是能夠進入彼此經驗，讓一群人有相同感覺。

這是國內首次舉辦的VR/AR產官學三方高峰論壇，由經濟部加工出口區管理處主辦，參與單位包括行政院南部聯合服務中心、經濟部工業局、教育部、科技部、高雄市政府等，智冠、智崴、宏達國際等多家數位產業，以及南部廿所大專院校校長與代表參與。

主辦單位規劃智慧體感產業發展策略與未來挑戰、虛擬實境內容發展策略與挑戰、我的高雄夢等主題發表，隨後也安排現場綜合論壇，讓產、官、學界交流彼此想法，從中找尋更多方向與契機。

高市副市長史哲代表地主歡迎與會貴賓，同時把握機會行銷高雄，他認為新興產業或創新產業著眼在新世代，類似產業發展空間通常不會在首都，因為首都房價高、政經情況也很確定，第二大城的機會相對較多，他對高雄深具信心，也期待更多VR/AR跨域體感產業能在高雄生根。

唐鳳受訪時被問及，為何親自到高雄參與論壇，他答覆因為VR技術還沒發展到他人在台北、卻如同能親臨會場，所以要親自參加。

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  • VR/AR跨域體感產學高峰論壇上午在高雄軟體園區登場（記者王榮祥攝）

    VR/AR跨域體感產學高峰論壇上午在高雄軟體園區登場（記者王榮祥攝）

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