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台東擴大限塑管制對象 7/1起開罰

2017-03-01  12:58

［記者王秀亭／台東報導］台東垃圾問題一波接一波，為限制塑膠袋使用量，台東縣環保局今天起擴大購物用塑膠袋的管制對象，民眾到西點麵包、飲料店、醫療器材行、藥局及藥妝店、家電攝影、資訊及通訊設備零售業等，皆需付費購買塑膠袋，環保局表示，雖然環保署預定明年起實施，台東縣因垃圾問題嚴重，率先推動，盼積極減塑。

環保局稽查人員今天上午在台東市中華路商圈，像飲料店、藥妝店等逐一發放傳單，提醒業者未來應採消費者付費購買塑膠袋機制。

環保局副局長陳炳伸表示，台東縣1年產出含資源回收物的垃圾量約8萬8000公噸，塑膠類物質就佔了12％，為減少塑膠垃圾量，環保署原定明年起擴大實施的付費取的塑膠袋對象由原本7大類擴增為14大類，台東縣提前在今天起實施，讓民眾及業者都有足夠的緩衝及適應期。

另外，環保局日前宣布從今天起民眾丟垃圾須使用透明垃圾袋，有不少民眾反映家中還有好多不透明垃圾袋，及透明垃圾袋的定義不清。

陳炳伸解釋，3月1日至6月30日都是宣導期，7月1日後才會開罰，而透明垃圾袋只要可以讓清潔人員看清內容物即可，淡藍、淡粉、淡紫，或淡白色皆可，近期會向各通路宣導。

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  • 台東縣環保局人員一早就到台東市中華路商圈向業者宣導。（記者王秀亭攝）

    台東縣環保局人員一早就到台東市中華路商圈向業者宣導。（記者王秀亭攝）

  • 未來到飲料店、西點麵包店、藥妝店等購物，業者可不再免費提供塑膠袋。（記者王秀亭攝）

    未來到飲料店、西點麵包店、藥妝店等購物，業者可不再免費提供塑膠袋。（記者王秀亭攝）

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