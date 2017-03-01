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雲縣減核生煤使用量 台塑提行政訴訟被駁回

台塑針對縣府縮減許可證期限與減核生煤提出行政訴訟敗訴。（記者林國賢攝）

2017-03-01  13:02

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑與雲林縣政府空污大戰，台塑再添一敗；雲林縣政府2年前將六輕許可證審查由5年縮短為2年，並減核生煤使用量2成，台塑不服提出行政訴訟，高等行政法院今予以駁回；台塑表示，不排除上訴。

雲林縣政府2年前審核台塑石化公司麥寮二廠操作許可證時，以「空氣汙染防制計畫書」規定檢視空氣品質變化情形須每2年修訂一次，將操作許可證展延申請由5年縮減為2年。

另雲林縣為細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區，各項污染源皆應進行減量，而工業中又以燃煤及石油焦電力設施為主要排放源應優先加強管制，要求台塑5個生煤製程需減量使用生煤，平均減核20%。

台塑對縣府新措施不滿，提出訴願被駁回，又向高等行政法院提出行政訴訟，今天又被駁回。

雲林縣環保局長林長造表示，判決結果對雲林縣空污防治有正面意義，環保局也持續關注事件演變；他強調，根據104～105年污染防制計畫書訂定之減量目標，工業應削減比例為77.5%，電力設施又屬主要貢獻源，但為降低對經濟衝擊過大故參考歷年實際使用量減核使用量，環保局提出削減生煤使用量及縮短許可證申請期限，情理法都站的住腳。

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  • 台塑針對縣府縮減許可證期限與減核生煤提出行政訴訟敗訴。（記者林國賢攝）

    台塑針對縣府縮減許可證期限與減核生煤提出行政訴訟敗訴。（記者林國賢攝）

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