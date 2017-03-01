好市多加油站佛心每公升降3元 網友卻說「不值得」

好市多加油站佛心價每公升降3元。（記者李容萍攝）

2017-03-01 12:53

〔記者李容萍／桃園報導〕美式量販店好市多在台第一家加油站將於明天在中壢店正式開幕，加油站從2月26日起試營運，並以95無鉛汽油每公升降3元回饋會員，不過，在地「我是中壢人」臉書社團針對此尋問廣大粉絲團去加了沒，引起網友熱議，多數認為靠近新屋的地點偏僻、太遠了，且僅限會員和聯名卡，不能用現金又必須自助加油，大多數網友都說沒去加油。

好市多加油站試營運的佛心油價，有網友試算以每次加油40公升，每公升便宜3元，加上信用卡回饋3％，等於每次可省148元，若每7天加油一次，一年就加了52次，認為一年至少可省下約7700元，相當省荷包。

不過，有網友也說，誰要特別去那麼遠地方加油，當然是住在附近的，而且魔鬼藏在細節裡，必須是會員和持有聯名卡，他們不收現金，也有人質疑每公升降3元油品令人質疑；對於網友的質疑，也有網友說，是中油的油品，價錢低是因為回饋給會員。

還有網友質疑自助式加油很麻煩，目前好市多都有員工一對一教導民眾如何加油，只要證件備齊馬上就能上手；好市多高層之前也說明，開加油站是回饋方便會員，並非以營利為目的。